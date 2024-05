Homem é preso em flagrante com trator furtado em Rochedo

Um homem de 40 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante pelo crime de receptação após ser encontrado com um trator furtado em Rochedo, a 83 quilômetros de Campo Grande. A prisão foi realizada pela Deleagro (Delegacia Especializada de Combate a Crimes Rurais e Abigeato), que iniciou as investigações após tomar conhecimento do furto.

O furto do trator e de um pulverizador ocorreu no domingo (12) em uma propriedade rural em Rochedo. Diante do ocorrido, a Deleagro iniciou uma série de diligências em vários municípios para identificar os responsáveis e recuperar os equipamentos roubados.

Na última sexta-feira (16), as investigações levaram os agentes até uma propriedade rural em Coxim, região norte do Estado, onde o maquinário, avaliado em mais de R$ 350 mil, foi encontrado. O trator e o pulverizador foram apreendidos e devolvidos ao proprietário original.

O homem flagrado com o trator foi preso e responderá pelo crime de receptação. Até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão do responsável pelo furto.

