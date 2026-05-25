Adolescente de 16 anos é perseguido e morto a tiros dentro de casa em Dourados

Um adolescente de 16 anos foi executado a tiros na noite desse domingo (24), no Jardim Canaã V, em Dourados, município localizado a 251 quilômetros de Campo Grande. O crime aconteceu por volta das 23h43, na Rua Monte Alegre, e assustou moradores da região pela violência da ação.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o adolescente estava no quintal da residência enquanto os demais familiares já estavam deitados. Em determinado momento, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta vermelha, modelo antigo conhecido como “quadradinha”.

O passageiro da moto, descrito como um jovem magro, sem capacete, com cerca de 1,70 metro de altura, vestindo calça jeans e blusa preta, desceu do veículo e efetuou os primeiros disparos contra a vítima.

Mesmo ferido, o adolescente correu para dentro da casa tentando escapar. No entanto, o atirador invadiu o imóvel, perseguiu o jovem pelos cômodos e realizou novos disparos. A vítima caiu em um dos quartos da residência e morreu antes da chegada do socorro.

No momento da invasão, estavam na casa a mãe do adolescente, a esposa dele e duas crianças, que presenciaram momentos de desespero durante a execução.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, mas apenas constataram o óbito. A perícia técnica identificou que o adolescente foi atingido por pelo menos três tiros.

Como não foram encontradas cápsulas deflagradas no local, a suspeita da polícia é de que a arma utilizada seja um revólver. Um projétil foi recolhido para análise pericial.

Após o crime, os autores fugiram de motocicleta no sentido bairro/centro e ainda não foram localizados. Familiares informaram à polícia que desconhecem qualquer desavença ou dívida envolvendo o adolescente.

O caso foi registrado como homicídio simples na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados e será investigado pela Polícia Civil.

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