Bandidos levam malote com R$ 23,6 mil na porta de agência bancária em Ponta Porã

Funcionários de um posto de combustíveis foram assaltados na porta de uma agência bancária, na manhã desta segunda-feira (2), em Ponta Porã, distante 329 quilômetros de Campo Grande, e tiveram um malote com R$ 23,6 mil levado.

Conforme Boletim de Ocorrência, uma mulher trabalha no financeiro do estabelecimento acompanhada do motorista. Eles chegavam à agência com a quantia em dinheiro, que seria depositada.

Ao estacionar em frente ao Banco Sicredi, foram abordados por um homem que, armado, anunciou o assalto. A vítima entregou o malote e o criminoso fugiu na garupa de uma motocicleta.

Policiais do BOPE (Batalhão de Operações Especiais) foram acionados e analisam imagens de câmeras de segurança e informações de testemunhas para localizar os autores do crime. O caso foi registrado na delegacia da cidade e segue sob investigação.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram