Cachorro é resgatado pelos bombeiros após casa ser destruída pelo fogo em Corumbá

Incêndio de grandes proporções destruiu uma casa de dois cômodos localizada no bairro Centro América, em Corumbá, distante 426 quilômetros de Campo Grande, na manhã desta segunda-feira (2). Da residência, apenas o cachorro da família conseguiu ser salvo.

Conforme informações, as chamas chegaram a atingir o telhado de duas casas vizinhas. O imóvel onde o fogo começou era de madeira e alvenaria. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o proprietário não soube informar o motivo do incêndio, que se alastrou rapidamente.

Três viaturas do 3º grupamento foram deslocadas para atendimento, sendo usados dois mil litros de água para apagar as chamas que alcançaram as três casas. A residência principal atingida teve os móveis totalmente destruídos e a estrutura comprometida.

O morador não sofreu ferimentos. A causa provável, segundo o Corpo de Bombeiros, é que o fogo tenha começado por conta de curto-circuito.

