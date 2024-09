Forças de segurança iniciam Operação Ágata Fronteira Oeste com apoio de quase 2 mil agentes

Buscando intensificar a fiscalização e o combate ao crime organizado nas fronteiras de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, foi iniciada neste domingo (1), a edição Ágata Fronteira Oeste 2024 com apoio de quase 2 mil agentes das forças de segurança.

Ao todo, serão fiscalizadas 2.532 quilômetros da faixa de fronteira até o dia 20 de setembro. Para ajudar no trabalho, as forças armadas disponibilizaram 1.700 homens que atuarão diretamente na Operação.

Já a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul colocou à disposição 200 agentes, e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) 40 policiais, além de reforçar o contingente nas delegacias de fronteira.

Durante a operação estão sendo empregados 12 aeronaves da Força Aérea Brasileira, 16 embarcações da Marinha do Brasil e 217 viaturas do Exército Brasileiro, além de um satélite do Projeto Lessonia.

Entre as novidades da Operação Ágata Fronteira Oeste 2024 está o emprego da Aeronave

Remotamente Pilotada, o Hermes RQ-900.

