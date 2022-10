Balança comercial de MS já acumula saldo de R$ 3,7 milhões

A Balança Comercial da Agropecuária em Mato Grosso do Sul já acumula um saldo positivo de U$$ 3,7 milhões. Esse foi o resumo dos dados divulgado pela Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso do Sul – Aprosoja/MS. O valor é resultado da diferença entre a exportação de cerca de US$ 6,2 milhões e importação de pouco mais de US$ 2,5 milhões.

A movimentação comercial corresponde ao periodo compreendido entre os meses de janeiro e setembro deste ano, gerou saldo de R$ 3,7 milhões . Os principais produtos agropecuários exportados foram a soja, com 30,87%; celulose com 17,46%; carne bovina e outros derivados com 14,60%; e milho com 8,14%. Já os produtos mais importados foram o petróleo, gás natural e serviço de apoio com 41,45%; produtos químicos e inorgânicos com 26,19%, produtos de metalúrgica de metais não ferrosos com 6,09% e adubos e fertilizantes com 4,99%.

Em setembro, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), apresentaram redução de 0,29% e 0,95%, respectivamente. De acordo com o presidente da Aprosoja/MS, André Dobashi “a redução dos índices inflacionários por dois meses consecutivos, promove um aumento no consumo de bens finais das cadeias e proporciona uma futura redução da taxa de juros para o produtor, o que pode impulsionar a obtenção de crédito rural, fomentando o desenvolvimento do setor agrícola”, salienta.