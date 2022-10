Deam dá andamento no caso de homem que tentou matar esposa com caminhão guincho

Na tarde desta segunda-feira (24), a Delegada da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), Maíra Pacheco, deu os primeiros detalhes sobre o caso de um homem que atropelou a esposa, de 35 anos, com um caminhão guincho e depois ateou fogo na própria casa, no sábado (22), no bairro Universitário, em Campo Grande.

De acordo com a delegada, as autoridades ainda não possuem maiores informações sobre o assunto por conta do estado de saúde da vítima, internada na enfermaria do Hospital da Santa Casa de Campo Grande, consciente, orientada e respirando sem ajuda de aparelhos.

Ainda foragido, o autor do crime teria usado um caminhão-guincho da empresa em que trabalha, no Jardim Noroeste, para atropelar a sua esposa que pilotava uma motocicleta. Por conta da brutalidade, ela sofreu fratura nos arcos costais e membro inferior esquerdo e segue sob cuidados da ortopedia.

Em coletiva, a delegada afirma que a investigação indica que o fato tenha acontecido em razão de ciúmes, o que provocou o desentendimento do casal naquela noite. “Esse caso está ainda em diligências, até porque o autor ainda não se apresentou e também não entrou em contato para nenhum tipo de declaração.”

“Estamos com uma equipe neste momento fazendo a perícia no local dos fatos, do atropelamento, e do incêndio da mesma noite. Registramos hoje um inquérito e o pedido de prisão preventiva para o autor, mas diligências permanecem”, diz Maíra.

Relacionamento e sentimento de posse

A delegada afirmou que existe informações de que o autor já era uma pessoa violenta no relacionamento. “Sabemos que, quando lidamos com a rede de enfrentamento de violência contra mulheres, quase sempre a motivação é por ciúmes ou embriaguez. Enfim, do sentimento de posse que muitas vezes o autor tem em relação a vítima.”

Com informações Júlia Barreto