Baixa procura por vacina da gripe colabora na lotação do setor pediátrico

Por Rafaela Alves – Jornal O Estado

O atendimento infantil na rede de emergência e urgência na Capital quase que quadruplicou nas últimas semanas e a baixa procura pela vacinação contra influenza pode colaborar para essa alta demanda. Segundo dados da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública), chegou a ter 1,6 mil atendimentos pediátricos em um único dia neste mês de maio nas unidades de urgência e emergência, UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e CRSs (Centros Regionais de Saúde).

Ao passo que a média era de 400 a 500 atendimentos diários. Já a cobertura vacinal das crianças com idades entre 6 meses e menores de 5 anos está abaixo dos 16%, conforme o último levantamento da pasta, do dia 20 de maio.

Do público estimado de 57,4 mil crianças, 9,1 mil já foram imunizadas contra a gripe. Entretanto, conforme a superintendente em Saúde da Sesau, Veruska Lahdo, a alta procura por atendimento em UPAs e CRSs não está diretamente ligada apenas à baixa procura pela vacina.

“São diversos vírus respiratórios circulando, alguns podem ter relação com a vacinação, mas outros não”, pontua a superintendente, que ainda ressalta que, caso a criança esteja gripada, mas não apresente febre ou outros sintomas graves, pode ser imunizada.

Na vacinação contra a COVID-19 a situação também é parecida. De acordo com os dados do Painel Mais Saúde, do governo, mostra-se que apenas 14,35% das crianças que estão aptas a serem imunizadas tomaram às duas doses da vacina. Do público estimado de 90 mil, 12.778 se vacinaram.

