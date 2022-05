Semana encerra com 1,5 mil oportunidades de emprego para a Capital; Confira

Para quem busca a realocação no mercado de trabalho, a Funsat (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) está ofertando nesta sexta-feira (75), 1533 vagas de emprego para Campo Grande. Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

São oferecidas vagas de emprego para diferentes áreas e níveis de escolaridade. Entre elas estão a de açougueiro, barista, consultor de vendas, mecânico de automóveis, montador, etc. Também há vagas destinadas exclusivamente a PCDs (Pessoa com Deficiência).

Os interessados devem comparecer na sede da Fundação do Trabalho e apresentar documentos pessoais (RG, CPF e carteira de trabalho), para preencher a vaga que tiver interesse ou acessar o aplicativo Sine Fácil, disponível na loja de aplicativos do seu celular.

Para quem tem dificuldades para ir até à sede da Funsat, a Fundação promove todos os meses a Funsat Itinerante, a ação busca viabilizar a busca por emprego levando atendimentos em diferentes bairros de Campo Grande.

Confira as oportunidades:

OPORTUNIDADES QUANTIDADE Açougueiro 15 Açougueiro desossador 3 Administrador 2 Advogado 30 Ajudante de açougueiro (comércio) 12 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 2 Ajudante de eletricista 2 Ajudante de lustrador 1 Ajudante de pintor 5 Ajudante de reflorestamento 5 Analista administrativo 1 Analista de cobrança 20 Analista de recursos humanos 1 Analista de suporte técnico 1 Aplicador de adesivos 2 Assistente administrativo 1 Assistente de vendas 2 Atendente de balcão 3 Atendente de farmácia – balconista 1 Atendente de mesa 3 Atendente de telemarketing 13 Auxiliar administrativo 7 Auxiliar de armazenamento 10 Auxiliar de cozinha 7 Auxiliar de estoque 5 Auxiliar de expedição 15 Auxiliar de faturamento 1 Auxiliar de garçom 1 Auxiliar de laboratorista de solos e de concreto 1 Auxiliar de limpeza 242 Auxiliar de linha de produção 25 Auxiliar de logistica 1 Auxiliar de manutenção de edifícios 3 Auxiliar de mecânico de autos 9 Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) 6 Auxiliar mecânico de refrigeração 1 Auxiliar técnico de refrigeração 2 Balconista de açougue 13 Barista 1 Barman 5 Biomédico 1 Campeiro – na pecuária 1 Carpinteiro 9 Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) 8 Caseiro 2 Caseiro (agricultura) 1 Churrasqueiro 1 Coletor de lixo 10 Confeiteiro 1 Consultor de vendas 86 Contador 1 Controlador de almoxarifado 1 Costureira de máquina reta 1 Costureira de máquinas industriais 12 Costureira em geral 31 Cozinheiro de restaurante 1 Cozinheiro do serviço doméstico 1 Cozinheiro geral 2 Descarnador de couros e peles, à maquina 2 Eletricista de instalações 1 Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 1 Eletricista de instalações de veículos automotores 5 Eletricista de manutenção em geral 4 Eletricista de rede 3 Empacotador, a mão 1 Empregado doméstico nos serviços gerais 9 Empregado doméstico faxineiro 1 Empregado doméstico diarista 1 Encanador 2 Engenheiro civil 2 Entregador de bebidas (ajudante de caminhão) 25 Estoquista 7 Farmacêutico 1 Fiscal de caixa 1 Fiscal de loja 2 Fiscal de prevenção de perdas 2 Fiscal de transportes coletivos (exceto trem) 2 Fonoaudiólogo geral 1 Frentista 2 Funileiro de veículos (reparação) 1 Garçom 3 Garçom de bar 10 Instalador de painéis 1 Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações 3 Instrutor de informática 1 Jardineiro 2 Lavador de carros 2 Lavador de ônibus 8 Lavador de veículos 2 Lubrificador de automóveis 5 Lubrificador de máquinas 2 Lustrador de móveis 1 Manobrista de veículos pesados sobre rodas 5 Marteleteiro – na construção civil 6 Mecânico de automóvel 4 Mecânico de manutenção de automóveis 1 Mecânico de manutenção de máquinas cortadoras de grama, roçadeiras, motosserras e similares 2 MECANICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS, EM GERAL 1 Mecânico de manutenção de máquinas, em geral 4 Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 6 Mecânico de motocicletas 1 Mecânico de motor a diesel 2 Mecânico de refrigeração 2 Monitor infantil 1 Montador 1 Montador de acessórios 1 Montador soldador 3 Motofretista 2 Motorista carreteiro 10 Motorista de caminhão 24 Motorista de caminhão-basculante 20 Motorista de caminhão-guincho pesado com munk 17 Motorista entregador 9 Operador de atendimento receptivo (telemarketing) 178 Operador de bomba de concreto 1 Operador de caixa 4 Operador de empilhadeira 2 Operador de escavadeira 16 Operador de guindaste móvel 30 Operador de retro-escavadeira 16 Operador de telemarketing ativo e receptivo 161 Pedagogo 30 Pedreiro 22 Pintor de casas 3 Pintor de estruturas metálicas 3 Pintor de metais a pistola 1 Pintor de obras 2 Pizzaiolo 1 Porteiro 5 Programador de sistemas de computador 2 Promotor de vendas 10 Publicitário 15 Recepcionista atendente 4 Recepcionista de hotel 1 Repositor – em supermercados 10 Repositor de mercadorias 4 Representante comercial autônomo 30 Salva-vidas 8 Serralheiro de ferro 1 Serralheiro industrial 4 Servente de obras 5 Soldador 4 Supervisor de atendimento ao cliente 1 Supervisor de crédito 1 Técnico de enfermagem 5 Técnico de suporte de ti 1 Técnico em estética 2 Técnico em manutenção de equipamentos de informática 1 Técnico em segurança do trabalho 3 Técnico em sonorização 1 Técnico mecânico 1 Telefonista 1 Tratorista agrícola 1 Vendedor de comércio varejista 1 Vendedor de serviços 10 Vendedor interno 28 Vendedor porta a porta 3 Vendedor pracista 8 Vigia 3 Vigilante 1 OPORTUNIDADES PCD QUANTIDADE Assistente administrativo 1 Assistente de vendas 2 Auxiliar administrativo 7 Auxiliar de estoque 5 Auxiliar de limpeza 34 Empacotador, a mão 1 Estoquista 6 Fiscal de transportes coletivos (exceto trem) 2 Operador de telemarketing ativo e receptivo 1 Porteiro 3 Técnico de enfermagem 5 Vigia 3 Vigilante 1

Serviço:

As vagas ofertadas estão disponíveis no link: http://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/. Para se candidatar às vagas basta realizar o cadastro no site: https://form.jotform.com. A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, das 07h30 às 17h, de segunda a sexta-feira.

