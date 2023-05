Avançam obras de acesso às Moreninhas e renovação da Cafezais

As obras de infraestrutura e revitalização na região das Moreninhas e Avenida dos Cafezais seguem a todo vapor em Campo Grande. Na Cafezais, a execução está com quase 80% dos trabalhos concluídos.

Acompanhada do governador Eduardo Riedel e da senadora Tereza Cristina, a prefeita Adriane Lopes passou a manhã percorrendo os principais pontos da intervenção que além do recapeamento, vai garantir a duplicação da principal via de acesso para os bairros Paulo Coelho Machado, Jardim Canguru e Los Angeles e a implantação de uma nova ligação às Moreninhas, garantindo fluidez e agilidade no tráfego.

Uma das últimas etapas da obra na Avenida dos Cafezais consistirá na instalação de postes de energia fotovoltaica (solar) no canteiro central do trecho duplicado da avenida, entre a Avenida Gury Marques e a Rua Delegado Hartman. Outros 6,2 km da via foram totalmente recapeados até a Rua Engenheiro Paulo Frontin, que dá acesso ao Jardim Los Angeles.

Na região das Moreninhas, um dos bairros mais populosos da cidade, com mais de 100 mil moradores, o projeto executivo, contratado pela Prefeitura, prevê o recapeamento, duplicação e o prolongamento da Rua Alto da Serra até a Avenida Gury Marques, já no Santa Felicidade. Hoje, a via tem uma pista que se estende por 2.780 metros, começa no Bairro Nova Capital, atravessa a Moreninha 2 e termina na Rua Minas Novas, trecho que será duplicado e recapeado. Está previsto o prolongamento (com duas pistas) até a Avenida Gury Marques, extensão de 2.490 metros.

“É isso que as população espera, que o poder público cumpra as políticas públicas e projetos como esses da região da Moreninha. Estou feliz por ver esse avanço nas obras, de poder acompanhar de perto esse desenvolvimento e ver que esse projeto está se concretizando. Essa parceria não tem como dar errado e eu estou pronta para ajudar no que for preciso”, reforçou a senadora Tereza Cristina.

O projeto contempla também a conclusão da infraestrutura no Cidade Morena, bairro que faz divisa com as Moreninhas. Atualmente, equipes trabalham na instalação do sistema de drenagem nas ruas que receberão os 6,3 km de pavimentação, abrangendo todas as ruas transversais à Minas Nova (Buenópolis, Ubirajara Guarani e Inconfidente) e trechos das vias paralelas: Equipe Gugelmin, Crispim Moura, Bento de Souza, Osni Moura, Camocim, Floreal, Joaquim Leonardo, Travessa Manoel José Toledo, Israelândia, Jaguariuana, Salmorão, Cana Verde, Equipe Barrichello e Via Lateral.

Nesta região será aberta uma pista adicional na Avenida Gury Marques, que ainda terá um trecho de 1.550 metros recapeado, entre as ruas Alto da Serra e a Avenida Guaicurus. O traçado que se estende por 6,7 km, a partir da Rua Salomão Abdala, prevê a construção de uma ponte, 5,5 metros de drenagem e 2,9 km de ciclovia. A nova avenida se conectará com a Avenida Rita Vieira, na margem direita (sentido macro anel/Gury Marques) da Avenida Guaicurus. Acesse também: Apostador de Dourados paga R$5 reais e ganha mais de R$64 mil