Apostador de Dourados paga R$5 reais e ganha mais de R$64 mil

Morador de Dourados, Mato Grosso do Sul, foi o sortudo que faturou com uma aposta simples R$64.445,75 reais no último sorteio da Mega-Sena realizado ontem (27).

Nenhuma aposta do país acertou as seis dezenas e o prêmio que ficou acumulado em R$ 57 milhões para a próxima quarta-feira (31).

Os números sorteados no concurso 2.596 da Mega-Sena foram 34, 35, 39, 47, 51 e 56.

Mais Sul Matogrossenses levaram uma graninha, outras 72 apostas do Estado levaram R$ 1.432,21 com quatro números.

A aposta simples custa R$ 5 e o bilhete pode ser registrado até uma hora antes do concurso, ou seja, até às 18h (horário de MS).

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram