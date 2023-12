Funsat oferece 1,6 mil vagas, nesta segunda-feira

A última semana de maio se inicia com 1.610 oportunidades no mercado de trabalho, no painel de vagas da Funsat (Fundação Social do Trabalho). Na segunda-feira (29), são recrutamentos em 181 profissões diferentes, para salários que variam entre R$ 1.320 e R$ 3.800.

Contratações de 300 anunciantes, em funções como atendente de lanchonete (16 vagas), auxiliar administrativo (7 vagas), desossador (52 vagas), operador de caixa (124 vagas), entre outros. Oportunidades de trabalho com carteira assinada, só para quem estiver em dia com o cadastro na Funsat.

Vale lembrar que, metade dos processos seletivos são para as chamadas “vagas de perfil aberto”, em que não se exige do trabalhador experiência prévia na função, a qual ele se candidata.

Há contratações dessa modalidade em 74 atividades profissionais, somando 738 oportunidades de aprender um novo ofício, com treinamento pago pelo recrutador, como é o caso das triagens para atendente de farmácia balconista (15 vagas), auxiliar de limpeza (53 vagas) e a de técnico de Enfermagem (40 vagas).

O público PCD (Pessoa com Deficiência) conta, na Funsat, nesta segunda-feira, com um total de 123 seleções de emprego. Contratações em 16 profissões, sendo destaques a busca imediata por empacotador à mão, com 15 vagas, e de vigilante, com 62 vagas.

Os interessados precisam ter em mãos o documento de identidade ou a carteira de motorista, portar informações do endereço, do número de CPF e dados do seu histórico profissional e ir até a fundação.

A Agência de Empregos Funsat está localizada na rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, e funciona das 7h às 17h, de segunda-feira à sexta-feira.