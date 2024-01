 De “Diário de um Banana” a clássicos, biblioteca Estadual Isaias Paim revela os mais emprestados de 2023

Nesta última sexta-feira (12), a Biblioteca Pública Estadual Isaias Paim divulgou a lista dos dez livros mais emprestados ao longo do ano anterior, proporcionando um panorama dos gostos e preferências dos leitores que frequentam o espaço. Entre os destaques, livros destinados ao público adolescente dominaram as primeiras posições, com “Diário de um Banana: Segurando Vela” e “Diário de um Banana: Rodrick é o cara” conquistando o primeiro e segundo lugares, respectivamente.

O coordenador da biblioteca, Aparecido Melchíades, atribui esse sucesso ao alcance midiático dessas obras e ao crescente número de adolescentes que visitam o local. Melchíades expressou sua satisfação com o aumento da frequência de jovens na biblioteca, ressaltando a importância de incentivar o hábito da leitura entre eles. Ele manifestou a esperança de que a divulgação de mangás possa atrair ainda mais adolescentes ao longo do ano.

“Eu tenho observado com muita satisfação o crescimento da frequência de adolescentes aqui na biblioteca, fazendo a carteirinha, o cadastro para levar os livros para casa, vindo ler aqui, e eu espero que este ano a gente aumente este fluxo de adolescentes aqui, porque eles são o futuro.”

Além dos sucessos juvenis, a lista de livros mais emprestados em 2023 incluiu também clássicos renomados, como obras de Dostoievski e Clarisse Lispector. Melchíades destacou que os clássicos têm presença constante entre os mais emprestados, com ênfase especial em autores como Clarice Lispector, cujos livros têm uma alta demanda.

“Os clássicos todos os anos estão entre os mais emprestados. Os clássicos sempre saem muito. Por um acaso este ano foi mais Dostoiévski e Clarice Lispector. A Clarice Lispector é outra autora muito procurada.”

Além da diversidade literária, a biblioteca também tem experimentado um aumento no número de frequentadores que utilizam o espaço para estudo e trabalho, especialmente para concursos e home office.

“Tem vindo bastante gente aqui estudar e trabalhar na biblioteca, isso tem acontecido muito. Eu fico muito feliz com isso também, porque a gente prepara o ambiente para isso.”

A Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaias Paim funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h30, e aos sábados, das 8 às 13 horas. Os interessados em fazer a carteira e o cadastro para empréstimo necessitam apenas apresentar um documento com foto e comprovante de residência.

Mais emprestados

1. Diário de um Banana: Segurando vela (Jeff Kinney)

2. Diário de um Banana: Rodrick é o cara (Jeff Kinney)

3. A Grande Negociata (John Gerstine)

4. Os Irmãos Karamázov (Fiódor Dostoiévski)

5. Paixão Segundo G.H. (Clarice Lispector)

6. Nova Mulher (Marina Colasanti)

7. O Futuro da Humanidade (Augusto Cury)

8. O Conde de Monte Cristo (Alexandre Dumas)

9. 1984 (George Orwell)

10. Eclipse (Stephenie Meyer)