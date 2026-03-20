Áudios gravados por mãe em mochila de filha geram denúncia em EMEI de Campo Grande

Registros divulgados nas redes sociais levantam suspeitas de maus-tratos contra crianças em unidade de ensino de Campo Grande

Uma denúncia envolvendo uma escola infantil de Campo Grande passou a circular nas redes sociais e provocou reação de pais e responsáveis. O caso envolve a EMEI Pascoalina Vera Rios, localizada no bairro Iracy Coelho.

Segundo relatos compartilhados por moradores da região, uma mãe decidiu colocar um dispositivo de gravação dentro da mochila da filha, que é aluna da unidade. A intenção seria entender como era a rotina da criança durante o período em que permanecia na escola.

Depois de ouvir o material gravado, a família afirma ter encontrado falas e situações que levantaram preocupação sobre a forma como algumas crianças estariam sendo tratadas no ambiente escolar.

Os áudios passaram a circular nas redes sociais e foram divulgados pela página @falairacyti, no Instagram, o que ampliou a repercussão do caso entre moradores da região e outros pais de alunos da unidade.

Confira o vídeo que circula nas redes sociais:

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A situação gerou questionamentos entre responsáveis, que pedem esclarecimentos da direção da escola e cobram apuração sobre o que teria ocorrido dentro da instituição.

A reportagem entrou em contato com a Semed (Secretaria Municipal de Educação) para comentar o caso, mas até o fechamento desta matéria não houve retorno.

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