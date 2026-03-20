Prefeitura convoca aprovados em diversos processos seletivos

Convocações para funções temporárias exigem apresentação imediata nos diferentes órgãos

A Prefeitura de Campo Grande divulgou nesta sexta-feira (20), no Diogrande (Diário Oficial), a lista de aprovados em processos seletivos e já iniciou a convocação para apresentação.

As vagas são para auxiliar de manutenção, entrevistador social, assistente social, operador de teleatendimento e tradutor e intérprete de Libras. Os contratos são temporários e atendem às necessidades imediatas do município.

E o prazo já está correndo. Candidatos aprovados para auxiliar de manutenção e operador de teleatendimento precisam comparecer já na segunda-feira (23), na Semadi (Secretaria Municipal de Administração e Inovação), na Gerência de Processos Seletivos, na região central.

Para quem foi selecionado como entrevistador social e tradutor/intérprete de Libras, a apresentação será na SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania), nos dias 23 e 25 de março, conforme o horário definido em edital.

Já os aprovados para assistente social devem se apresentar no dia 25 de março, às 9h, na Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), no setor de Recursos Humanos.

A orientação é simples: ficar atento e não perder o prazo. Quem não comparecer nas datas estipuladas pode acabar ficando de fora, mesmo depois de conquistar a vaga.