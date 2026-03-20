13° salário de aposentados e pensionistas será antecipado para os meses de abril e maio

Pagamento do Instituto Nacional do Seguro Social alcança mais de 35 milhões de pessoas e promete aquecer a economia em todo o país

O governo federal decidiu antecipar o 13º salário de quem recebe benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), colocando em circulação R$ 78,2 bilhões em apenas dois meses. A decisão foi formalizada por decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e já tem calendário definido. Ao todo, cerca de 35,2 milhões de beneficiários serão contemplados com esse reforço financeiro que chega em momento estratégico.

O dinheiro começa a cair entre 24 de abril e 8 de maio, com o pagamento da primeira parcela. A segunda metade vem logo depois, entre 25 de maio e 8 de junho. Como de costume, a ordem segue o número final do benefício, desconsiderando o dígito após o traço.

Na prática, são quase R$ 40 bilhões liberados em abril e mais outros R$ 40 bilhões em maio, um volume gigantesco que deve movimentar o comércio, aliviar dívidas e dar fôlego ao orçamento de milhões de famílias.

Têm direito ao pagamento antecipado aposentados, pensionistas e segurados que receberam, em 2026, benefícios como auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, salário-maternidade, pensão por morte e auxílio-reclusão.

Os números ajudam a entender o alcance da medida: mais de 23 milhões de pessoas recebem até um salário mínimo (R$ 1.621), enquanto outros 11,9 milhões ganham acima desse valor. Há ainda um grupo menor, de 13,7 mil beneficiários, que recebe o teto da Previdência, hoje fixado em R$ 8.475,55.

Mas nem todo mundo entra nessa conta. Ficam de fora os beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada) e da Renda Mensal Vitalícia, que não têm direito ao 13º.

No fim das contas, a antecipação vai muito além de um simples pagamento: é uma injeção pesada de dinheiro na economia, com impacto direto em cidades de todo o Brasil do pequeno comércio aos grandes centros.