“Atraso e congestionamentos só serão resolvidos quando corredores de ônibus estiverem prontos”, diz Consórcio

Além de promover mais segurança para os passageiros, projeto vai dar maior agilidade

Devido ao aumento populacional na Capital nos últimos anos, a mobilidade urbana é considerada um dos principais desafios de gestão na atualidade. O tema é alvo de debates e críticas devido à opção pelo transporte motorizado individual, com isso aumenta o fluxo no trânsito e número de acidentes.

Campo Grande conta com 617.691 veículos rodando e a única solução para desafogar o trânsito é finalizar os corredores de ônibus deixando a locomoção mais rápida e assim diminuir ou estagnar a compra de novos veículos particulares.

São 3 milhões de pessoas que utilizam o transporte público por mês na Capital, com um total de 460 ônibus, 158 linhas rodando na cidade e 483 tabelas, a maioria das linhas tem mais de dois ônibus.

Os corredores de ônibus instalados em Campo Grande são seguros para os passageiros, segundo Paulo Oliveira, diretor de operações do Consórcio Guaicurus, ele enfatiza ainda que quando todos os corredores estiverem 100% finalizados dará mais agilidade, inclusive respeitando os horários de embarque e desembarque.

Um dos objetivos do Consórcio é agilizar a finalização dos pontos para que os passageiros possam chegar cada vez mais rápido em seu destino final. Paulo Oliveira comenta ainda que o fluxo no trânsito de Campo Grande aumentou, devido a população preferir comprar uma motocicleta para chegar mais rápido no seu destino. “ A motocicleta não traz segurança nenhuma, podemos ver o aumento absurdo de acidentes envolvendo veículo de duas rodas. Ele aponta ainda o aumento de pessoas internadas nos hospitais devido acidente de trânsito, virou um problema crônico, mas sabendo de tudo isso o motociclista corre o risco de chegar 15 minutos mais cedo em casa ”, revela.

Com os corredores finalizados o motorista do transporte público terá uma velocidade maior, o mesmo veículo consegue dar mais voltas, assim, aumentando a frequência com um custo menor aos passageiros. O atraso ou antecipação do coletivo nos pontos de ônibus gera multa onde o Consórcio Guaicurus tem que valor de R$ 353 a prefeitura de Campo Grande, e a maneira mais correta para evitar esses valores é a finalização dos pontos de ônibus trazendo agilidade.

Campo Grande possui dezenas de pontos críticos no trânsito, boa parte deles também enfrentados pelo Consórcio Guaicurus como a famosa rotatória da Coca Cola, entre as avenidas Gury Marques e Interlagos é um ponto visível. Um dos grandes problemas enfrentados é a falta de investimento em um veículo que carrega mais de 60 pessoas. “O transporte público deveria ser o primeiro a receber uma infraestrutura de qualidade, falta investimento desde sempre”, pontuou.

Aumento de mortes no trânsito da Capital faz polícia fiscalizar condutores com ajuda de drones

A Polícia Militar intensifica cada vez mais suas estratégias de fiscalização no trânsito da Capital. A partir do dia 8, os profissionais da área contarão com a ajuda de drones para manter o tráfego de Campo Grande um local cada vez mais seguro. Nesta semana, a BPMTran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito) realiza ações em caráter educativo nas ruas da Capital e orienta a população sobre a nova forma de fiscalização.

Ao todo, a Capital recebeu três drones, mas apenas um aparelho chegou e foram investidos R$ 100 mil pelo Governo do Estado. A partir dessa semana, a BPMTran orientará a população sobre essa nova forma de fiscalização e suas autuações. Conforme explica o subcomandante do Batalhão de Trânsito Everton Miller Franco, as ações serão realizadas nos principais pontos considerados sensíveis no trânsito da capital .

A medida vai ser apenas educativa na primeira semana de abril. O agente tem que deixar claro que não é o drone que faz a notificação, mas sim o agente de trânsito que está utilizando dessa ferramenta como uma extensão dos olhos dele. Então a partir do momento que o agente visualiza através da câmera do drone aquela pessoa cometendo a infração naquele momento, em tempo real, ele é autorizado a lavrar a notificação de trânsito.

Por Thays Schneider e Kamila Alcântara

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia Mais