Prazo para pagamento do IPTU e taxa do lixo de Jardim vai até 10 de abril

O pagamento do IPTU e ataxa do lixo na cidade de Jardim deve ser feito até o dia 10 de abril e dependendo a forma de pagametno pode ter 20% de desconto.

Os carnês de ambos os impostos referentes aos anos de 2023 e 2024 já estão sendo entregues aos contribuintes desde o mês de março. Tanto o IPTU, quanto as taxas do lixo, entregues oferecem um desconto de 20% para pagamento em cota única.

A parcela única, à vista, oferece 20% de desconto e o parcelamento em seis vezes, oferce 10% de desconto. Para valores totais de R$ 50, não há possibilidade de parcelamento.

A Taxa da Coleta do Lixo deixou de ser cobrada na fatura dos serviços de água e esgoto (executados pela Sanesul) em 2023 por decisão da justiça. Contudo, o débito se manteve e deve ser pago atualmente. Multas e juros referentes ao exercício 2023 até o ato da entrega dos carnês foram desonerados do contribuinte.

Já o carnê da Taxa da Coleta do Lixo deste de 2024 também possui a opção de parcelamento em até seis vezes, desde que o valor não seja menor do que uma unidade fiscal municipal (em torno de R$ 50,00).

Para mais informações vá até o Departamento de Tributação e Cadastro, na rua Tenente Bernardes, 796, esquina com a rua Vereador Romeu de Medeiros. Ou entre em contato pelo telefone 3251 1275 e o whatsapp (67) 99690 9747. O atendimento é de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 7h às 17h.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.