Barraco de madeira pega fogo e moradores conseguem conter incêndio, na região do Jardim Noroeste

Na noite desta quinta-feira (04) um barraco de madeira foi destruído durante incêndio. Comunidade Indígena Água Funda, localizada na região do Jardim Noroeste, em Campo Grande. O fogo foi contido e nenhum morador ficou ferido.

Segundo informação iniciais, o local estava vazio no momento do incêndio. Após o inicio do fogo, os moradores conseguiram agir rápido na contenção e conseguiram apagar as chamas. Os barracos próximos não foram atingidos.

As causas do incêndio ainda serão apuradas. Nenhum dos morados ficou feridos e não foi necessário atendimento médico.

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