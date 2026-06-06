Atiradores executam homem em dez segundos e crime é registrado por câmeras em Corumbá

Imagens de câmeras de segurança flagraram a execução de um homem de 50 anos na tarde de sexta-feira (5), no bairro Dom Bosco, em Corumbá. A vítima foi identificada como Henrique Ramirez. O crime aconteceu em via pública e será investigado pela Polícia Civil.

As gravações mostram o momento em que um veículo sedan para na rua e dois homens encapuzados desembarcam pela porta traseira já efetuando disparos contra a vítima. Durante a ação, uma pessoa que estava na calçada se abaixa para se proteger, enquanto outra corre em direção a um imóvel e sai do campo de visão das câmeras.

Toda a execução ocorreu em cerca de dez segundos. Após os disparos, os suspeitos retornam rapidamente ao automóvel e deixam o local, seguindo pela mesma via. A rapidez da ação chamou a atenção de moradores da região.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para prestar socorro, mas Henrique Ramirez não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber atendimento médico.

De acordo com as informações apuradas no local, a vítima apresentava diversas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo no rosto, no abdômen e em outras partes do corpo. A área foi isolada pela Polícia Militar devido à concentração de moradores após o crime.

Peritos da Polícia Científica recolheram projéteis e realizaram os levantamentos necessários para auxiliar na investigação. A Polícia Civil trabalha para identificar os autores e esclarecer a motivação da execução.

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