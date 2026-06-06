Idoso de 63 anos sofre acidente em estrada vicinal de Jardim e morre a caminho do hospital

Um homem identificado como Arlindo dos Santos Soares, de 63 anos, morreu na noite dessa sexta-feira (5), após sofrer um acidente de trânsito em uma estrada vicinal na região do Tupã, em Jardim, no interior de Mato Grosso do Sul. Segundo informações do boletim de ocorrência, equipes de resgate encontraram a vítima com sinais vitais e o encaminharam para o Hospital Marechal Rondon, mas ele não resistiu e morreu durante o trajeto.

De acordo com o registro policial, foi uma mulher quem acionou o socorro e informou que o acidente tinha ocorrido nas proximidades da Fazenda Água Branca, na estrada vicinal que dá acesso a Porto Murtinho. Ela não soube detalhar como ocorreu a colisão.

Por causa da falta de informações sobre a dinâmica do acidente, o caso foi registrado inicialmente como morte por causa indeterminada.

Conforme ainda o boletim, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 22h para atender uma ocorrência no prolongamento da BR-060. Durante o deslocamento até o local indicado, os militares encontraram uma caminhonete Toyota Hilux que transportava a vítima.

A Polícia Civil vai apurar as circunstâncias da ocorrência e a dinâmica da colisão.