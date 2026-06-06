Câmara de Jardim contrata banca por R$ 80 mil para realizar concurso público

A Câmara Municipal de Jardim oficializou a contratação da banca responsável pela organização de seu próximo concurso público. O processo prevê a realização de provas e avaliação de títulos para o preenchimento de cargos efetivos no Legislativo municipal.

A contratação foi formalizada por meio do Extrato do Contrato Administrativo nº 009/2026, publicado na edição de quarta-feira (3) do Diário Oficial da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul). Jardim está localizado a cerca de 237 quilômetros de Campo Grande.

A empresa escolhida foi o IAN (Instituto de Avaliação Nacional), inscrito no CNPJ nº 21.556.037/0001-70. A instituição ficará responsável pela execução de todas as etapas do certame, incluindo planejamento, organização, aplicação das provas e demais procedimentos necessários.

De acordo com o contrato, o valor acordado para a prestação dos serviços técnicos especializados é de R$ 80 mil. O investimento contempla a realização do concurso público destinado ao provimento de cargos efetivos da Câmara de Vereadores.

A contratação tem vigência de 12 meses, período durante o qual a banca deverá conduzir os trabalhos relacionados ao concurso. Ainda não foram divulgados detalhes sobre o número de vagas, cargos disponíveis ou cronograma de inscrições.

Com a definição da empresa organizadora, a expectativa é que os próximos atos oficiais tragam informações complementares sobre o certame, incluindo edital, requisitos para os candidatos e datas das etapas de seleção.

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