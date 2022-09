Assista: FETEMS realiza o segundo debate entre os candidatos ao Governo de MS

A Fetems (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul) realiza na noite desta quarta-feira (14), o segundo debate presencial entre os candidatos ao governo de MS. O debate foca na importância em dar oportunidade aos trabalhadores de educação para conhecerem as propostas e planos voltados para a educação pública de Mato Grosso do Sul. Assista à gravação de como foi no final do texto.

Nas primeiras palavras, André Puccinelli (MDB) pontuou que seu o plano de governo foi apresentando seis eixos. O eixo do desenvolvimento, eixo da segurança, eixo do meio ambiente sustentável, do turismo e da ação social, onde saúde e educação entram. “Precisamos ter escolas que tenham condições, lembrando das quase 300 escolas que reformamos, quase 80%, com dinheiro direto para escola e com valorização dos profissionais da educação, dos magistérios e administrativos.”

“As eleições para a escolha dos diretores das escolas devem continuar e vamos implementar a equiparação salarial dos convocados e substitutos aos efetivos. Valorização dos administrativos através de plano de cargas e salários específicos. Além disso, realizar a reposição inflacionaria anual, seciada pelo atual governo. O pró-funcionário vai voltar e recuperaremos os 24% que falta para termos o valor efetivo do poder de compra, como era em 2014, além da questão previdenciária”, diz.

Para Marquinhos Trad (PSD), o debate serve para mostrar seu programa de governo, não para atacar as pessoas. “Serve também de maneira propositiva, elucidativa, educativa, para que o eleitor possa diferenciar a maturidade de todos aqueles que querem governar o nosso Estado.”

“Como professor, função que desempenhei por muitos anos, devemos atender um Estado onde mais de 1,2 milhões de pessoas estão em situação de pobreza. Para muito dessas pessoas, a única possibilidade de uma vida melhor, é justamente a educação.

“Em 5 anos na Capital, inauguramos 15 novas unidades, quase 8 mil novas vagas, mais de 109 mil alunos matriculados com uniforme e material de qualidade, sempre entregue nas primeiras semanas de aula. Alimentação sem nenhum escândalo, sem nenhuma licitação rejeitada”, declara.

“Fizemos também alimentação para pessoas com deficiência. Na pandemia, não demitimos ninguém e ainda, distribuímos kits de merendas para famílias em situação de vulnerabilidade sem que houvesse superfaturamento. Valorizaremos os profissionais, como em campo grande primeiro programa da valorização do programa de prevenção do suicídio. Devolver a autonomia financeira da UEMS.”

Contar (PRTB): “Viemos firmar o compromisso de elevar o nível de educação, de apoiar e valorizar os profissionais e serviços públicos. Tudo isso começa com a gestão e pelo compromisso de priorizar os cidadãos sem ter que aumentar impostos, sem desperdício, sem corrupção e sem desrespeitar aos funcionários públicos. É possível fazer uma gestão técnica e humanizada, basta o governo fazer seu dever de casa, sem amarras políticas.”

Rose Modesto (União): “Como deputada, fiz parte da comissão especial, onde votamos o Fundep (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica), um novo fundo que pudemos carimbar 70% para a valorização dos profissionais da educação. Se acabasse ali meu mandato, eu estaria feliz com isso. Será com educação no começo, no meio e do fim que faremos MS um Estado menos desigual, que dará oportunidade para todos sem deixar ninguém para trás.”

Giselle Marques (PT): “Não podemos perder o foco, é uma oportunidade de apresentar nossas propostas e mostrar para o eleitor como cada um candidato enxerga MS, em cada área que precisa de desenvolvimento. Tenho particularmente procurado meu pautar nisso, a não ser quando algum candidato tenta te levar para outro caminho”, avalia a candidata.

“Com muita ética, mostra o que penso e como vamos fazer. Tenho procurado aproveitar esse tempo para mostrar o que não vem dando certo ao longo da história do Estado. Os governos que passaram alguma contribuição deixou, mas algumas áreas prioritárias foram deixadas para trás, como a questão das oportunidades para a população indígena.”

Riedel (PSDB): “Como ex-secretário estadual, tive a oportunidade de conhecer profundamente a rede Pública de Educação Estadual. Sou fruto da Universidade pública e só a educação realiza uma sociedade diferente e aposto nessa principal politica publica que devemos investir no Estado.”

“Olhando para frente, conseguimos avançar em algumas situações extremamente caras na educação e estou tranquilo ao dizer isso aqui, porque sentei diretamente com a diretoria da FETEMS para discutir democraticamente, para ouvir, aprender e fazer o possível para avançarmos em várias frentes importantes para a categoria e o resultado da nossa Educação. Buscar uma educação que de resultados, além de valorizar o profissional.”

Com informações dos repórteres Willian Leite com Marcos Maluf