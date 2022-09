Com amanhecer frio, mínima de 12ºC foi registrada em MS

O dia começou com cara de inverno nesta quinta-feira (15). Após as chuvas registradas ontem, a mínima atingiu os 12º em Mato Grosso do Sul. De acordo com a meteorologia, ainda há possibilidade de chuvas em algumas regiões do Estado.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a quinta-feira será será de variação de nebulosidade e queda nas temperaturas. As menores temperaturas foram em Ponta Porã e Sete Quedas (12ºC) e Iguatemi (13ºC).

As temperaturas máximas oscilam entre 19-24°C para as regiões sul, central e pantaneira. Já na região norte e bolsão as máximas ficam entre 27-30°C. Na capital, mínima de 15°C e máximas de 22°C. Os ventos atuam do quadrante sul.

Campo Grande amanheceu com céu nublado e mínima de 16ºC de temperatura. A máxima será de 24ºC, assim como em Dourados e Corumbá. Outras máximas desta quinta-feira são de 26ºC em Porto Murtinho, 27ºC em Três Lagoas e 31ºC em Coxim.

Há previsão de acumulados de chuva por volta de 100 mm, com destaque para a região centro-sul do MS. Estes acumulados de chuva estão associados às chuvas dos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2022 e a tendência meteorológica indica novamente chuvas após o dia 19 de setembro.