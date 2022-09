Advogado adianta que cunhado de Marielly não vai pedir absolvição

Depois de 11 anos do fato, está marcado para às quinta-feira (14), às 9h, o julgamento da morte de Marielly Barbosa Rodrigues, em Sidrolândia. O júri deve esclarecer diversos fatos que ainda não foram esclarecidos, como quem é o pai da criança que ela esperava e se realmente Marielly morreu no local ou foi assassinada depois.

O advogado de defesa do cunhado de Marielly, Hugleice da Silva, que levou a vítima para fazer o aborto, adiantou para a imprensa que a defesa não terá em tese nenhuma ideia de absolvição, porque ele confessou que levou a vítima para abortar. “No entanto, existe o dolo, vamos analisar junto com os jurados a possibilidade dele ter efetivamente ter relação com o evento morte ou não.”

“Isso sim é uma causa que pode trazer por parte do entendimento dos jurados que ele cometeu um ato que seja de menor potecial ofensivo ou mesmo que não tenha cometido o crime de aborto., porque não tinhas Dolo. Essa é uma das possibilidades”, completa.

O dolo é um conduta intencional, voluntária e com o objetivo de atingir certo resultado ilícito. Essa conduta pode ser de agir ou de deixar de agir. Se você deixa de auxiliar alguém em um acidente de carro, por exemplo, mesmo que o auxílio não colocasse você em risco, há dolo na sua conduta de não agir.

Com informações do repórter Willian Leite com Marcos Maluf