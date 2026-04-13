Já está valendo: nova regra proíbe conversão entre Afonso Pena e Bahia na Capital

Começou a valer hoje (13), mudanças nas regras de conversão na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. As alterações foram definidas pela Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito). Segundo o órgão, a principal medida é a restrição gradual das conversões à esquerda. Elas serão substituídas pelo chamado “laço de quadra”. Nesse sistema, o motorista segue em frente, vira à direita e contorna o quarteirão.
A mudança começa pela Rua Bahia. No local, veículos que vem pela avenida Afonso Pena estão proibidos de realizarem conversão à esquerda. Apenas ônibus estão liberados para fazer a conversão neste trecho.
Mudanças serão ampliadas para outras vias
A medida também deve ser ampliada, em breve, para outras vias, como as ruas Treze de Maio, Pedro Celestino, Padre João Crippa e 25 de Dezembro.
Também haverá mudança no trânsito em um trecho da Rua Sete de Setembro. A via passará a ter mão única entre as ruas Castro Alves e Bahia, para ajudar na organização do tráfego.