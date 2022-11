Semana inicia com chuva e trovoadas em diversos pontos do MS

Em Mato Grosso do Sul, a semana iniciou com chuva, em diversos pontos do estado. Na manhã desta segunda-feira (14), Campo Grande amanheceu com chuvas e trovoadas. A previsão é de que haja chuva ao longo do dia, ventos de 71,2 km/h e temperatura entre 22/23°C e máxima de até 29°C, na capital.

De acordo com a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), nas regiões sul e leste do estado, são esperadas temperaturas mínimas entre 21/22°C e máximas de até 31°C. Nas regiões norte, pantaneira, bolsão e sudoeste mínimas entre 22/25°C e máximas de até 35°C.

Também espera-se tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, em todas as regiões do estado. Isto ocorre devido ao intenso fluxo de calor e umidade vindo da Amazônia (ventos de noroeste), deslocamento de cavados (favorece a formação de nuvens e chuvas) e o sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai.

Em grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante norte/noroeste, com rajadas de vento entre 40-60 Km/h e localmente podem atingir valores acima de 70-80 km/h.

Esses valores foram registrados em Ponta Porã, no último domingo (13). Por volta das 6h da manhã, a o município registrou 72 km/h, com chuva, granizo e 2660 raios, conforme divulgação do meteorologista Natálio Abrahão.

