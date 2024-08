Após mal súbito, condutor bate o carro e morre na Avenida Júlio de Castilho

Na manhã deste sábado (24), O condutor de um veículo de passeio, ainda não identificado, morreu após sofrer um mal súbito e colidir com um poste, na Avenida Júlio de Castilho, esquina com a Rua Leonidas de Matos, na Vila Alba, em Campo Grande.

Segundo um funcionário de uma loja nas proximidades, ele estava carregando mercadorias quando ouviu a colisão. “A batida foi leve, não foi alta, praticamente só encostou no poste. Fui até lá e ele já estava desacordado. Um rapaz que também tentou ajudar viu que os sinais vitais dele estavam fracos”, relatou a testemunha, que preferiu não se identificar.

O funcionário acrescentou que a vítima, aparentando ter entre 50 e 60 anos, foi prontamente socorrida pela Unidade de Resgate e Serviço Avançado (Ursa) do Corpo de Bombeiros. “Os bombeiros tentaram reanimar, usaram oxigênio, desfibrilador, mas não teve jeito”, disse.

De acordo com a testemunha, o condutor desceu a Rua Nioaque na contramão e, ao chegar no cruzamento da Avenida Júlio de Castilho, colidiu com o poste. “Com certeza ele já estava passando mal, acho que já estava desacordado”, concluiu.

O caso está sendo investigado pela polícia para determinar as causas exatas do mal súbito que levou ao trágico acidente.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais