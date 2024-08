Motorista morre após caminhão capotar e cair de ribanceira na região de Rio Verde

Um grave acidente ocorrido no fim da tarde de sexta-feira (23) na MS-423, na região da Serra da Alegria, em Rio Verde, resultou na morte de um homem ainda não identificado. A vítima, que dirigia um caminhão carregado de farelo de ração, perdeu o controle do veículo, que capotou e caiu de uma ribanceira.

De acordo com as informações iniciais, o motorista teria perdido o controle dos freios do caminhão ao descer a serra. Sem conseguir parar, o veículo capotou e caiu de uma ribanceira com cerca de 15 metros de altura, em uma área cheia de pedras. A estrada onde ocorreu o acidente não possuía Guard-Rail, o que contribuiu para a gravidade do caso.

O motorista, que estava sem cinto de segurança, foi arremessado para fora da cabine durante o capotamento e morreu no local. Equipes do Corpo de Bombeiros de Coxim e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e chegaram rapidamente ao local, mas infelizmente não conseguiram reanimar a vítima, que provavelmente sofreu traumatismo craniano.

A carga de farelo de ração que o caminhão transportava saiu de Campo Grande no mesmo dia, com destino a Rio Verde. O acidente ocorreu já na chegada ao município, em um trecho conhecido pelas condições perigosas e sinuosas da estrada.

A perícia foi acionada e está trabalhando no local para esclarecer as circunstâncias exatas do acidente. O corpo do motorista foi encaminhado para Coxim, onde passará por procedimentos para identificação.

