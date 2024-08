CPM22 ‘Enfrente’: Banda retorna à Capital trazendo uma mistura dos clássicos do grupo com faixas do novo álbum

O CPM 22 está de volta a Campo Grande! A icônica banda de punk hardcore brasileira, originária de Barueri, São Paulo, desembarcará na capital sul-mato-grossense neste domingo (25) para uma apresentação no Bosque Expo através do evento Luau da Rádio Paulista. A visita à cidade faz parte da turnê de divulgação do mais recente álbum do grupo, “Enfrente””, que foi lançado em maio deste ano.

Vencedor do Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock Brasileiro e com um disco de ouro no currículo, o CPM 22 se destacou na cena hardcore com seus riffs marcantes e letras críticas. A banda conseguiu transitar do universo underground para o mainstream, conquistando popularidade com músicas que tocaram em novelas como “Malhação” nos anos 2000 e em várias trilhas sonoras brasileiras.

Fundado em 1995 em Barueri, São Paulo, o CPM 22 é uma das bandas de rock mais influentes do Brasil, conhecida por hits que permanecem na memória coletiva, como “Um Minuto Para o Fim do Mundo,” “Dias Atrás” e “Vida ou Morte”. Atualmente, a formação da banda é composta por Badauí nos vocais, Luciano Garcia e Phil Fargnoli nas guitarras, Ali Zaher no baixo e Daniel Siqueira na bateria.

A passagem do CM22 faz parte da divulgação do seu mais recente álbum, “Enfrente”, lançado em maio deste ano. O novo trabalho da banda aborda uma série de críticas sociais, incluindo questões políticas, sociais, a descriminalização da maconha e a cena musical brasileira.

As letras também refletem experiências vividas durante o período pós-pandemia. O show incluirá não apenas os grandes sucessos da banda, mas também uma seleção de músicas do álbum “Enfrente”, prometendo uma apresentação que mescla clássicos com novas produções.

CPM em Campão

Em uma entrevista exclusiva ao jornal O Estado, Badauí, vocalista do CPM 22, expressou sua empolgação com a próxima volta da banda a Campo Grande. Esta não será a primeira vez que o grupo se apresenta na capital sul-mato-grossense; em 2019, eles marcaram presença no festival Distrito 67, e a última visita foi em 12 de junho de 2022, no Dia dos Namorados, na Estância das Flores.

“Estamos muito animados para voltar para Campo Grande. Faz um tempo que não tocamos na cidade e será incrível voltar com a turnê do disco novo! Sempre fizemos shows memoráveis por aí!”, afirmou Badauí para a reportagem.

Para o show deste domingo, a banda optou por não revelar detalhes sobre o setlist, mas garantiu que o público pode esperar uma mistura de clássicos com faixas do novo álbum ‘Enfrente’. “Vamos mesclar músicas novas com muitos dos nossos hits antigos, abrangendo todos os álbuns. Estamos preparando um setlist bem completo e cuidadosamente selecionado para que as novas faixas se integrem perfeitamente com as antigas. Podem ficar tranquilos, a apresentação será com muito punk, como só a gente sabe fazer,”, destacou Badauí

Para o seu oitavo álbum, a banda incorporou profundamente seu repertório pessoal e experiências vividas no projeto. Embora o lançamento estivesse previsto para 2020, foi adiado devido à pandemia. Os membros do grupo refletiram sobre o impacto do isolamento e o contexto social do Brasil no pós-pandemia ao criar o trabalho.

“Houve uma série de eventos nos últimos anos que serviram de inspiração para compor o disco. As experiências da pandemia e seus reflexos sociais influenciaram nossas letras, mas sempre mantivemos o mesmo espírito de otimismo, esperança e superação,”afirmou

Sobre o cenário atual das bandas de punk no Brasil, Badauí observa que a dinâmica é cíclica e que há uma grande influência das novas bandas alternativas em todas as cidades que visitam.

“Estamos vivenciando um ótimo momento para as bandas alternativas! O mercado de shows está muito aquecido; é só dar uma olhada nas redes sociais das bandas para ver o quanto elas estão ativas. Há uma abundância de festivais de diferentes tamanhos, além de muitos shows internacionais acontecendo por aqui. E a tendência é que isso melhore ainda mais” destacou Badauí.

O vocalista ressalta que a recepção do álbum “Enfrente”tem sido extremamente positiva e que as novas músicas estão gerando uma ótima repercussão nos shows. Para os campo-grandenses, Badauí promete uma apresentação repleta de punk rock e espera que todos aproveitem ao máximo o evento.

“A expectativa está alta, tanto pela recepção do disco quanto pelos shows que já fizemos em Campo Grande! Vai ser incrível! Quero que todos se divirtam com um grande show de punk rock, cheio de sarcasmo, boa energia e nostalgia. Espero que curtam também as novas músicas ao vivo. Nosso objetivo é transmitir verdade, sentimento e positividade. Vai ser sensacional!”Finalizou.

Amor que veio pela MTV

O Auxiliar administrativo, Willian Cesar é fã do CPM22 e esta será a primeira vez que assistirá a um show da banda. Ele conheceu a banda através de amigos de infância que também eram apaixonados por rock.

“Minhas expectativas estão altas, já que a banda marcou a década de 2000. Embora não seja um fã ardente, acabei gostando de algumas músicas que acredito que serão tocadas, como ‘Um Minuto para o Fim do Mundo’, ‘Dias Atrás’ e ‘Tarde de Outubro’. Além disso, espero que toquem ‘Inevitável’ e’Revolução’, que também adoro”, concluiu Willian.

O Modelo George Arraes também é um grande fã do CPM22 e está com as expectativas altíssimas para o show. Ansioso para domingo, ele conta os dias para o evento. George conheceu a banda desde o início, quando surgiram na MTV nos anos 90, na época do programa Disk MTV.

“Depois da escola, eu ligava a TV para almoçar e assistir ao Top 10 do Disk MTV. Será a minha primeira vez vendo a banda ao vivo, e tenho grandes expectativas para a apresentação. O CPM22 fez parte da minha adolescência e da de meus amigos, e suas músicas trazem muitas lembranças especiais”

Além disso, George também é fã do Falcão, do O Rappa. Entre as músicas que mais está ansioso para ouvir estão “Não Sei Viver Sem Ter Você”, “Tarde de Outubro”, “Um Minuto Para o Fim do Mundo”, “Irreversível” e “Dias Atrás”.

Serviço: O show acontecerá no Bosque Expo, localizado no Shopping Bosque dos Ipês, com os portões abrindo às 16h. O evento contará juntamente com Marcelo Falcão, atrações locais e se estenderá até às 3h da manhã, incluindo DJs e bandas regionais. Os ingressos já estão disponíveis pelo site appingressos.com.br e variam entre pista, área VIP e camarote com a faixa de preços entre R$ 80 a R$ 300 reais, com opções de meia-entrada solidária mediante a doação de 1 kg de ração para cães ou gatos.

Por Amanda Ferreira

