Após mais de 10 anos desativada, revitalização da antiga rodoviária sai do papel

Após mais de 10 anos desativada, as obras de revitalização da área pública do Terminal Rodoviário Heitor Eduardo Laburu, conhecida como antiga rodoviária, foram oficializadas nesta sexta-feira (01). Em 13 de junho a prefeitura da Capital firmou um contrato de R$ 16.598.808,77 entre a construtora NXS Engenharia e a Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) para a execução do projeto.

A ordem de serviço que autoriza o incio das obras foi assinada pela prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (Patriota). Na ocasião, a chefe do Executivo Municipal ressaltou que a rodoviária é um espaço que importância da história

“Vamos trazer não só vida para esse espaço mas também empresários que vão gerar emprego e renda e fazer com que a economia de Campo Grande cresça e seja pujante. Esse espaço voltará a ser um local de cultural lazer e entretenimento”, disse Adriane Lopes.

Após o fechamento da rodoviária, o local se tornou abrigo para muitas pessoas em situação de rua e usuários de drogas, para solucionar o problema o vereador Júnior Coringa (PSD) destacou que além da revitalização do espaço físico, a Câmara do vereadores em parceria com a prefeitura da Capital é desenvolvendo ações com objetivo de amparar essas pessoas.

“Temos aqui em volta vários usuários de drogas e moradores de rua, na gestão da prefeita Adriane nós aumentamos 300 vagas sociais por meio do Paic (Programa de Ação Integrada e Continuada) que prevem um ano de recuperação e tratamento para essa população em clínicas de recuperação. Nós não pensamos só no prédio, pensamos também nos seres humanos”, disse o parlamentar.

Projeto

O projeto de revitalização abrange as áreas públicas do local nos dois pisos do prédio, que somam 5,1 mil metros quadrados e a construção de 1.070,28 m². O local irá abrigar a Guarda Civil Metropolitana e a sede da Funsat (Fundação Social do Trabalho).

No espaço externo das antigas plataformas será construído um corredor que permite acesso à galeria e ao edifício público, também está prevista um calçadão com jardins contemplativos e a reabertura das duas claraboias do projeto original para ampliar a iluminação e a ventilação do prédio.

Com objetivo de assegurar a acessibilidade, o projeto prevê calçadas alargadas no entorno, estacionamento em 45 graus retirado para inserção de jardins e áreas de estar com rampas e faixas elevadas de pedestres para controlar a velocidade dos veículos.

As obras incluem ainda uma fachada moderna com jardins verticais que visam melhorar o isolamento térmico, reduzindo o calor no verão e manter a temperatura amena no inverno. A previsão é que as obras sejam concluídas em 360 dias.

A cerimônia de assinatura da ordem de serviço contou com a participação de secretários municipais, dos vereadores Júnior Coringa (PSD), Edu Miranda (Patriota), Ronilço Guerreiro (Podemos), e Betinho (Republicanos). o deputado Lídio Lopes (Patriota), representando a Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) e o deputado federal, Fábio Trad (PSD), representando a Câmara de Deputados.