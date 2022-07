Veículo colide em árvore e casal com bebê morrem na MS-379

Geisiane Priscila Sylva, de 32, Gilberto Neves, 34 anos, e o bebê de 3 meses, Vitor Sylva morreram em um acidente ontem (30), na MS-244, próximo a uma fazenda, nas proximidades da BR-163. Conforme informações de familiares, os pais do bebê estavam a caminho do hospital em busca de socorro para a criança que passava mal.

De acordo com informações policiais, o veículo bateu de frente contra uma árvore. Com a força do impacto, o bebê foi arremessado para fora do veículo, morrendo no local. O condutor, Gilberto também morreu na hora da colisão. Já a Geisiane foi socorrida para uma unidade de saúde da região, mas não resistiu aos ferimentos morrendo na casa de saúde.

Segundo familiares, o casal tinha outra filha, que estava no colégio no momento do acidente. O Conselho Tutelar foi acionado e a criança entregue para familiares.

Homenagens

Chocados com a morte de Gilberto, esposa e bebê, os amigos realizaram diversas homenagens pelas redes sociais. “E meu amigo Gilberto Neves descansa em paz que Deus conforte os corações de seus familiares e amigos você um rapaz tão novo com tudo pela frente um ótimo amigo aprendi muita coisa com você parceiro, mas o papai do céu tem um lugar especial pra você é sua família no céu é meu amigo suas risadas engraçadas nos fez dar muitas risadas e sempre lembrarei de você homem trabalhador é ótimo pai de família a ficha ainda não caiu lembro o último dia que nos vimos né um posto de gasolina você indo trilhar um novo caminho buscando a melhora pra você é sua família me deu um abraço e desejou tudo de bom pra mim é eu igualmente desejei o mesmo a você é meu amigo descansa em paz sempre lembrarei de você.”

Outro amigo também diz que a ficha não caiu: “Meu grande amigo não dá para acreditar que você se foi que Deus possa confortar o coração da família nesse momento tão difícil.”

“Puts cara acorda e vê uma notícia dessa e foda em mais só tenho a agradecer o pouco tempo que tiver de experiência do seu lado barba papai do céu coloco você do ladinho dele aí meu amigo pra cuida de você e vocês dois cuidar de nós aqui, abraços, irmão saudades eternas”, diz outra postagem.

