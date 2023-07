Após discussão, jovem é morta a facadas pelo companheiro na Capital

Natali Gabrieli da Silva Souza, de 19 anos, foi mais uma vítima de feminicídio em Campo Grande. Ela foi morta a facadas pelo companheiro, Cleber Corrêa Gomez, de 30 anos, na madrugada de hoje (01), no Bairro do Lageado, região sul da Capital. O rapaz que cometeu o crime foi preso em flagrante por equipes do GOI (Grupo de Operações e Investigações), logo após de matar a jovem.

Seguindo informações policiais, o casal consumia bebidas alcoólicas em casa com os familiares do autor. Em determinado momento da madrugada, os convidados foram embora e os dois acabaram ficando sozinhos e iniciaram uma discussão.

No calor do bate-boca, Cleber pegou uma faca e desferiu golpes na jovem. Após o crime, o autor fugiu do local, mas foi encontrado escondido na casa da irmã por equipes da Polícia Civil.

Conforme relatos obtidos pela reportagem de familiares, o casal vivia brigando e ambos estavam em separação.

Equipes da Polícia Civil estão no local conhecendo informações do crime.

