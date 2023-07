Operário recebe o Maringá e tenta deixar a lanterna do grupo A7

Em reta final de temporada nacional, o Operário joga com o Maringá-PR, neste sábado

Em reta final de temporada nacional, o Operário joga com o Maringá-PR, neste sábado (1º), às 16h, no estádio Jacques da Luz, pela 11ª rodada do Brasileiro da Série D. O atrativo da vez no elenco operariano é a estreia de Leocir Dall’astra, no comando técnico. O gaúcho substitui o conterrâneo Celso Rodrigues. Ele foi apresentado na quarta-feira (28), e tem a missão de, ao menos, fazer com que o Galo de Campo Grande termine a primeira fase do campeonato fora da lanterna.

Com oito pontos, em dez partidas, o Alvinegro de Mato Grosso do Sul está a seis pontos do G4, com quatro partidas por fazer no grupo 7. Hoje, as vagas para o mata- -mata são de Patrocinense-MG, 17, Crac-GO e Inter-SP, 15, e Ferroviária-SP, 14, que leva vantagem sobre o Maringá no saldo de gols (4 a 2).

Na disputa para deixar as últimas posições, o Operário segue atrás do XV de Piracicaba-SP e Cascavel-PR, que somam dez pontos cada. Dall’astra, 60 anos, estava desempregado desde maio, quando saiu do Pelotas-RS. Será a primeira vez que trabalha em Mato Grosso do Sul.

Em Várzea Grande-MT, ele treinou o Operário local, em 2018 e em 2021. O técnico ainda passou por outros pequenos times do Rio Grande do Sul. Depois do Maringá, o Galo joga com Patrocinense e XV de Piracicaba, ambos fora, e com a Ferroviária, em casa.

SERVIÇO:

O ingresso para a partida de hoje (1º) custa R$ 20, com meiaentrada para estudantes. Crianças até dez anos, acompanhadas de pais ou responsáveis, não pagam. Torcedora ou torcedor com a camisa oficial do time ou com a de torcidas organizadas paga R$ 15. (Com site do clube).

