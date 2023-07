Após um mês da primeira florada, ipês voltam a colorir as ruas de Campo Grande

Com a chegada do inverno, os moradores de Campo Grande começam a perceber que a Capital fica mais colorida, isso porque, conforme o biólogo especialista em botânica e professor da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), Geraldo Damasceno, o início do inverno é o período ideal para as árvores tradicionais de Mato Grosso do Sul florescerem.

Há poucos mais de um mês, quem passava por algumas regiões da cidade, se surpreendeu com a floração antecipada de alguns ipês, em especial o rosa, e agora, a espécie está iniciando a segunda florada do ano, colorindo as ruas de Campo Grande. De acordo com o biólogo, esse fenômeno é comum após a primeira frente fria do ano. “Realmente, os ipês estão florindo com mais intensidade agora, e isso é decorrente da frente fria intensa que chegou e já foi embora”, disse.

Além disso, Geraldo ressaltou que é possível que os ipês venham a se desenvolver ainda mais, esse ano. “Diferente das outras espécies, a expectativa é que o ipê-roxo não floresça mais esse ano, mas pode acontecer, assim como com as outras espécies”, explicou.

Cabe ressaltar que são cinco tipos de espécies que espalham cor e enfeitam ruas e avenidas: ipê-verde, ipê-rosa, ipê-amarelo, ipê-branco e ipê-roxo.

