Inscrições para curso gratuito de educação financeira estão abertas; confira

Estão disponíveis 30 vagas para o Curso de Educação Financeira oferecido pela Prefeitura de Campo Grande. As aulas serão gratuitas e ocorrerão entre os dias 2 e 5 de maio, no período vespertino, das 13h30 às 17h, no Instituto Yoko Itipakovoti.

A Secretaria Municipal da Juventude é responsável pela coordenação do curso, que é direcionado a pessoas que desejam aprimorar sua gestão financeira e a administração de suas finanças pessoais.

O objetivo do curso é enfatizar a relevância da educação financeira, abrangendo tópicos básicos sobre o tema e conteúdos que abordam planejamento financeiro, geração de renda adicional, constituição de reserva de emergência, impacto da inflação e estratégias de investimento.

Para o professor Matheus Guimarães, ministrante do curso, as aulas serão importantes para o cotidiano da pessoa. “Iremos falar sobre educação financeira de uma forma bem simples e fácil para que todos possam entender. Será um curso com muito conteúdo e dicas para que ninguém saia do curso com dúvidas”.

Serviço – Curso de Educação Financeira

Data: 02 a 05 de maio.

Horário: 13h30 às 17h

Vagas: 30

Professor: Matheus Guimarães

Local: Instituto Yoko Itipakovoti

Endereço: Rua Era Atômica, 243, Jardim Noroeste

Informações e inscrições: (67) 99914-7763

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.