Após 14 anos foragido, acusado de dupla tentativa de homicídio é preso em Paranaíba

Homem estava escondido desde 2011, quando tentou matar duas pessoas em Aparecida do Taboado

Um homem de 53 anos, acusado de dupla tentativa de homicídio, foi preso nesta quarta-feira (18) em Paranaíba, após passar 14 anos foragido da Justiça. A prisão foi realizada por equipes da Polícia Civil, em uma ação conjunta entre o Setor de Investigações Gerais (SIG) de Paranaíba, o Núcleo Regional de Inteligência (NRI) e o SIG de Aparecida do Taboado.

As equipes chegaram até o paradeiro do suspeito após receberem informações de que ele teria se deslocado recentemente para Paranaíba. Com base nisso, os investigadores realizaram diligências que resultaram na localização e na prisão do foragido, que tinha contra si um mandado de prisão preventiva expedido em 2011.

O crime que motivou a ordem de prisão aconteceu no dia 8 de maio de 2011, no bairro Jardim Santo Antônio, em Aparecida do Taboado. Na ocasião, o acusado, armado com um revólver calibre 38, tentou matar uma das vítimas, que seguia de bicicleta com a filha pequena. Ao se aproximar da vítima, ele sacou a arma e efetuou um disparo. O tiro não atingiu o alvo inicial, mas acabou ferindo uma segunda vítima, que estava na frente da própria casa.

Na sequência, o acusado fez novos disparos, acertando o primeiro alvo no braço e no abdômen. Após o ataque, fugiu em uma motocicleta e, desde então, estava escondido.

Na época, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do acusado, com parecer favorável do Ministério Público, sendo o mandado decretado pela Justiça ainda em 2011. Desde então, o suspeito permaneceu foragido.

