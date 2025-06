Homem morre e dois ficam feridos em colisão na BR-463, próximo a Lagunita

Acidente aconteceu na manhã desta quinta (19), entre Dourados e Ponta Porã; veículo capotou após a batida.

Um homem perdeu a vida e outras duas pessoas ficaram feridas em um acidente grave registrado na manhã desta quinta-feira (19), na BR-463, em Mato Grosso do Sul. A colisão aconteceu no trecho entre Dourados e Ponta Porã, nas proximidades do quilômetro 88, perto da entrada do distrito de Lagunita.

Segundo informações do site Dourados Informa, o acidente envolveu dois veículos. Um deles capotou após o impacto e transportava o homem que morreu ainda no local. Ele não portava documentos e sua identidade não foi confirmada até o momento.

Também no mesmo carro, uma mulher ficou ferida e precisou de atendimento. A terceira vítima é uma pessoa que estava na caminhonete envolvida na colisão, e também foi socorrida.

A falta de sinal de celular na região tem dificultado a comunicação e o repasse de informações mais detalhadas. A Polícia Rodoviária Federal continua no local fazendo os levantamentos e controlando o tráfego até que a pista seja totalmente liberada.

