Lula anuncia linha de crédito para moto elétrica, gás gratuito e financiamento para reforma de moradias

Pacote de medidas será lançado ainda em junho e busca beneficiar trabalhadores de aplicativo e famílias de baixa renda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que pretende lançar, ainda neste mês, uma linha de crédito voltada para a compra de motocicletas elétricas por entregadores de aplicativos em todo o país. A medida faz parte de um conjunto de ações do governo federal voltado para trabalhadores autônomos e famílias de baixa renda.

O anúncio foi feito durante participação no podcast Mano a Mano, apresentado por Mano Brown e pela jornalista Semayat Oliveira, publicado nesta quinta-feira (19). Na ocasião, Lula detalhou que o pacote inclui, além do financiamento para motos elétricas, um programa de crédito destinado à reforma de moradias e a distribuição gratuita de botijões de gás de cozinha para famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

“Tenho três programas para anunciar”, antecipou o presidente. Segundo ele, o financiamento para reforma de casas será voltado a quem já possui um imóvel, mas deseja melhorias, como construir um quarto ou reformar o banheiro.

O presidente também reforçou a meta de entregar 3 milhões de novas unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida até o final de 2026, além de destacar que o crédito para motos elétricas será específico para quem trabalha com entrega de alimentos e serviços de aplicativo.

Sobre o gás de cozinha, Lula voltou a criticar a diferença de preços entre o valor que sai da Petrobras e o que chega aos consumidores. “Um gás de cozinha sai da Petrobras a R$ 37 o botijão de 13 quilos. E chega às pessoas por R$ 140. Então, estamos encontrando um meio de fazer com que essas pessoas mais pobres recebam este gás de graça”, afirmou.

O governo já vinha discutindo, desde 2024, formas de ampliar o acesso ao gás de cozinha, além de alternativas para estimular a utilização de veículos elétricos e promover geração de renda para trabalhadores de aplicativos. O lançamento oficial das medidas deve ocorrer até o fim de junho.

