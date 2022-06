Aos 33 anos Padre Adriano morre em Campo Grande e deixa legado de dedicação e amor pelo evangelho

Com apenas 33 anos de idade, morreu na noite de ontem (4) o padre Adriano Alves, após uma parada cardíaca em consequência de complicações durante um um tratamento de coágulo no cérebro.

Padre Adriano será sepultado em Curitiba (PR), local onde fica o jazido dos padres redentoristas. A morte prematura deixou muitos fieis, amigos e familiares entristecidos.

Um legado de dedicação e amor ao evangelho é o que o Padre Adriano deixou após sua morte. Na rede social oficial do Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, foi emitida uma nota oficial lamentando a morte prematura e também lembrando a trajetória do padre ao longo dos anos,

Em nota o Santuário lembrou que “Embora jovem, o sacerdote fez sua Páscoa definitiva após se dedicar a igreja católica por muitos anos e com todo empenho e dedicação. Pe. Adriano Alves chegou para servir em sua missão no Santuário ainda como Frater. Em 18 de outubro de 2019 foi ordenado sacerdote na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Guia, em Campo Grande, sua paróquia de origem. O sacerdote sempre desenvolveu um trabalho muito voltado aos jovens. Quando tinha 19 anos de idade foi um dos idealizadores do Movimento da Juventude Missionária Redentorista, que atualmente está presente em quase todo o Brasil”.

Biografia – Padre Adriano nasceu no dia 02 de julho de 1988, em Campo Grande, fez sua Profissão Religiosa na Congregação no dia 31 de janeiro de 2016. Atualmente estava residindo na Comunidade Redentorista do Santuário Estadual de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Campo Grande e atuava também como Promotor Vocacional no Regional MS, da Província.

