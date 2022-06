São Paulo empata com o Avaí e perde a chance de liderança

A partida entre o Avaí e São Paulo disputada ontem (4), no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, terminou em 1 a 1, minando as chances do Tricolor paulista de alcançar a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro.

O time paulista perdeu um pênalti cobrado pelo argentino Calleri, artilheiro do campeonato e assim chegou a 14 pontos na tabela. Se tivesse ganhado a partida o time chegaria a 16 pontos e ficaria à frente de todos os adversários até a conclusão de Atlético-GO x Corinthians). Já o Avaí, está com 11 pontos e ocupa a 12ª posição no campeonato.

Mais um empate nos jogos das 19h! pic.twitter.com/EGdoowWkiL — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) June 5, 2022

O único gol tricolor na partida foi marcado justamente de pênalti, após a arbitragem marcar penalidade em toque de mão de Arthur Chaves dentro da área, no fim do primeiro tempo. Reinaldo cobrou o pênalti com maestria abrindo o placar aos 48 minutos.

Logo no início do segundo tempo, Arthur Chaves cometeu outro pênalti. Desta vez, Calleri, que já marcou oito gols na competição, foi para a cobrança, mas acabou chutando por cima do gol.

O empate do Avaí veio aos vinte minutos com o gol de Muriqui de rebote.

Na próxima rodada, a equipe catarinense visita o Atlético Goianiense, na quarta-feira (8). No dia seguinte, o São Paulo enfrenta o Coritiba, fora de casa.

Com informações da Agência Brasil.

