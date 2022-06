Escola norte-americana oferece curso gratuito e online de programação para mulheres

Para as mulheres que desejam iniciar suas carreiras no universo da programação a escola norte-americana Kenzie está oferecendo um curso gratuito e online até o dia 8 de junho, próxima terça-feira e podem ser feitas através do site do projeto. As aulas acontecem entre os dias 6 e 10 de junho, ao vivo no canal do YouTube da Kenzie, às 19h.

O programa vai abordar o mercado da programação, o básico sobre como usar as suas principais linguagens (HTML, CSS e JavaScript), e dará a oportunidade às alunas de montarem projetos profissionais do zero. Para completar, contará também com um módulo extra de Soft Skills, painel sobre Carreiras em Tech e workshop de LinkedIn e Storytelling pessoal.

Durante o curso online “Mulheres em Tech”, as alunas poderão desenvolver seus próprios projetos profissionais e terão uma aula dedicada apenas para soft skills, que é fundamental para o sucesso delas nessa carreira.

Serviço:

Curso: Mulheres em Tech

Inscrições: até 08/06

Duração: 06 a 10/06, com 1 dia específico de Soft Skill

As inscrições devem ser realizadas no site do projeto: https://eventos.kenzie.com.br/imprensabit