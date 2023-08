Aniversário da Capital será um marco na gestão do município

Celebração do 26 de agosto contará com entrega de obras e desfile

O mês de agosto é celebrado com o aniversário de 124 anos de Campo Grande que, segundo a Prefeitura da Capital, será um marco na gestão. A divulgação oficial do calendário de ações previstas para a comemoração do aniversário da cidade será anunciada na próxima segunda- -feira (7). Contudo, a prefeitura já adiantou que existem ações programadas em todas as áreas, saúde, infraestrutura (obras), cultura, esporte e que as celebrações devem ser extendidas até o mês de setembro.

“Eu posso garantir que teremos novidades muito positivas para a cidade, não só neste mês de comemorações, mas durante o restante do período da nossa primeira gestão”, ressalta a prefeita, fazendo questão de lembrar que os investimentos representam a soma das parcerias que a cidade tem com o governo estadual, governo federal e a bancada no Congresso Nacional.

Algumas ações previstas devem “mudar para sempre” o perfil socioeconômico do município, como é o caso do Parque Tecnológico de Campo Grande, o primeiro do gênero em Mato Grosso do Sul, e que será voltado ao desenvolvimento da pesquisa, ciência e tecnologia, funcionando como um usina geradora de oportunidades na área da inovação e criação de novas formas de trabalho.

O calendário de festividades contará com o tradicional desfile cívico na 14 de Julho e várias ações comemorativas e culturais, promovidas diretamente pela Prefeitura, com apoio do município ou patrocinadas por entidades.

“A cidade se engaja e participa deste momento tão representativo para a capital de todos os sul-mato-grossenses”, assinala a prefeita, lembrando que aqui vive um terço da população de todo o Estado.

Adriane Lopes observa que no aniversário, a Capital das Oportunidades reforçará sua condição de Capital da Rota Bioceânica, da qual funcionará como centro de distribuição, financeiro e comercial, principalmente por conta da localização estratégica e central em relação à Rota e pelo suporte que pode oferecer aos governos e empresas brasileiras, paraguaias, argentinas e chilenas, países que integram o corredor.

“Vai ter bastante trabalho e um pouco de festa pra gente confraternizar, tudo na medida certa”

— Adriane Lopes, prefeita de Campo Grande

Prefeitura apresenta ações da Educação no 1º semestre e anuncia concurso para professores

A Semed (Secretaria Municipal de Educação) realiza nesta terça-feira (1º), às 16 horas, a primeira reunião de prestação de contas das ações desenvolvidas na Reme (Rede Municipal de Ensino), ao longo do 1º semestre letivo de 2023. O ato acontecerá no Centro de Formação Lúdio Martins Coelho, na sede da Semed.

A expectativa é de que a agenda contará com a presença da prefeita Adriane Lopes e do secretário municipal de Educação, Lucas Bittencourt. Na ocasião e inaugurando as ações previstas para a comemoração dos 124 anos de Campo Grande, que será celebrado no dia 26 de agosto, a chefe do Executivo municipal também vai assinar o ato que autoriza a realização de concurso público para professores.

Conforme noticiado anteriormente, o secretário municipal de Educação, Lucas Bittencourt, reforçou que a demanda para o lançamento do novo edital é antiga, além de ser um pedido da categoria.

Vale relembrar que o último edital realizado pelo órgão, publicado em 2016, ofertou ao todo 645 vagas imediatas para professor, de nível superior de escolaridade, em diversas especialidades.

O certame aconteceu sob responsabilidade da banca organizadora Fapec. Na ocasião, o edital contou com 19.176 inscritos, dentre os quais 2.934 foram aprovados, segundo informações disponibilizadas pelo próprio órgão. Para aquele processo seletivo, o salário inicial ofertado era R$ 2.546,06 para uma cargo horária de 20h semanais.

Recentemente, o jornal O Estado revelou que a procura, nos cursinhos preparatórios para concursos públicos de Campo Grande, já estava alta desde que os rumores pela nova seleção começaram a ganhar força.

Por – Michelly Perez

