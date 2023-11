Na educação, segundo semestre será de preparação para os exames nacionais

SED e Semed oferecem cursos de capacitação para Enem e vestibulares de instituições públicas

Os alunos da rede pública de Mato Grosso do Sul retomam o segundo semestre letivo de 2023 com o objetivo de concluir o ano com um bom desempenho escolar. Para ajudar os estudantes a ampliar as chances de acesso ao ensino superior, a SED/MS (Secretaria de Estado de Educação), ofertará um cursinho preparatório para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e vestibulares a mais de 25 mil alunos.

O cursinho será realizado na modalidade a distância e com acesso à internet. Ele é destinado aos e s t u d a n t e s matriculados no 3º ano do ensino médio, anos finais da EJA (Educação de Jovens e Adultos) e AJA/MS (Avanço do Jovem na Aprendizagem).

“O cursinho do Enem, que já é tradicional na rede estadual, vem evoluindo ao longo do tempo. Em anos anteriores, era muito focado no material impresso e agora estamos focando mais no material on-line. Hoje, temos uma plataforma para 25 mil alunos concluintes do ensino médio, do EJA e do AJA.

Mesmo assim, ainda adquirimos uma parte do material impresso”, destacou o secretário estadual de educação, Hélio Daher.

O projeto Protagonista Online pretender fortalecer os conhecimentos ministrados nas escolas da REE (Rede Estadual de Ensino), que conta com quase 200 mil alunos. A plataforma pode ser acessada por qualquer smartphone, tablet, notebook ou computador.

“Algumas escolas aproveitam a plataforma para trabalhar os conteúdos no coletivo, já que os temas coincidem com os planos de aula. Então, o professor pode utilizar o material do cursinho também como uma ferramenta de ensino em sala de aula”, explicou o secretário.

Cabe destacar que os alunos que não possuem conexão de internet em casa poderão solicitar o material didático impresso na secretaria de sua escola. Segundo o secretário, serão aproximadamente 4 mil materiais didáticos impressos,com um investimento total de R$ 10.520 milhões.

“Nós temos um grupo de estudantes que não tem acesso à internet ou, quando tem, este é limitado. Então, ele pode optar pelo material impresso que vem com toda a coleção necessária para que ele possa se preparar pros vestibulares e pro Enem. O aluno também pode utilizar o laboratório de informática da escola. Nós temos um profissional específico para cuidar dos laboratórios, basta que o aluno agende um horário com antecedência”, reforçou o secretário.

Para a técnica da Coemep (Coordenadoria de Ensino Médio e Educação Profissional), Elaine Carvalho Bicca, a plataforma é uma inovação na educação pública, garantindo que esses estudantes tenham as chances necessárias de competir por uma vaga nas universidades.

“Na plataforma on-line, além do acesso aos conteúdos de todos os componentes curriculares, os estudantes terão a possibilidade de resolver exercícios e simulados, fazer avaliações, assistir a videoaulas, enviar redações e receber as suas correções”, finalizou.

Capital oferece preparação para 400

Em Campo Grande, alunos da Rede Municipal de Educação podem participar do Prepar@Juv, cursinho preparatório para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), oferecido por meio da Secretaria Municipal da Juventude. O projeto inédito tem aulas semanais e vagas para 400 alunos.

O atendimento dos professores acontece às terças e quintasfeiras, com foco total na preparação de jovens que farão as provas, dos dias 5 e 12 de novembro. O Prepar@ Juv oferece aulas das disciplinas de redação, ciências da natureza, ciências humanas, linguagens, códigos e suas tecnologias, além da preparação em matemática.

As aulas do cursinho ocorrem nos períodos vespertino, das 13h30 às 17h, e noturno, das 18h30 às 21h30, na sede da Sejuv, localizada na rua 25 de Dezembro, 924, Centro, no 3º andar do edifício Marrakech. Aos sábados, das 8h às 11h30, ocorre os aulões com entrada livre, em algumas ocasiões, ao ar livre. Nestas aulas, o público será de até 100 pessoas.

Neste ano, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, sancionou a lei nº 7.075, que garante a gratuidade do transporte público para inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio e nos vestibulares das universidades públicas da Capital em dias de prova presencial, mediante apresentação do comprovante de inscrição.

25 escolas estaduais recebem kit de robótica e laboratórios móveis

Nas férias de julho, a SED (Secretaria de Estado de Educação), em Campo Grande, recebeu a entrega de 18 conjuntos de robótica educacional e 7 laboratórios escolares móveis para 25 unidades escolares da REE (Rede Estadual de Ensino). Os recursos didáticos beneficiarão estudantes dos ensinos fundamental e médio, ao possibilitar uma educação interativa que lhes dá mais autonomia, promove a capacidade de raciocínio, a criatividade e a curiosidade, permitindo que diferentes componentes curriculares sejam explorados nas atividades práticas.

“Esse investimento faz a diferença porque aproxima o estudante da escola pública daquilo que, às vezes, ele só via na TV. Ele via a robótica e os materiais de ciências da natureza de forma distante, então proporcionar um ensino significativo, com aulas práticas atreladas à teoria faz com que esses alunos se sintam mais valorizados e, também, é uma forma de evitar a evasão escolar”, afirmou Hélio Daher, secretário de Estado de Educação.

Os equipamentos foram adquiridos por meio de uma emenda especial do deputado federal Luiz Alberto Ovando, com o investimento total de R$ 2.003.527,94, e foram entregues para escolas da REE, localizadas nos municípios de Água Clara, Bela Vista, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Jaraguari, Mundo Novo, Nova Andradina, Três Lagoas, Paraíso das Águas e Ponta Porã.

Das 348 unidades da REE, todas contam com um laboratório escolar e 134 delas possuem o kit de robótica educacional. Trata-se de um módulo compacto equipado com microscópio com lâminas permanentes e descartáveis, planetário, globo, torso, esqueleto, modelo de DNA, tubos de ensaio, vidraria completa, reagentes, conjunto de rochas, pranchas anatômicas, jogos de temas da área de ciências da natureza, kit de primeiros socorros, banners e manuais com experimentos indicados, sendo autossuficiente em água, energia elétrica e fonte de calor.

O laboratório de robótica educacional ainda possibilita a realização de trabalhos em equipe de diferentes áreas do conhecimento – ciência, tecnologia, engenharia, matemática e arte – por meio da construção de montagens sem motorização, com motorização e/ou automatizadas, com o uso de máquinas e equipamentos.

Por – Suelen Morales

