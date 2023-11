Dificuldade em qualificação aumenta oferta de empregos na Capital

Nos últimos meses têm sido comum ver a quantidade de feiras de empregabilidade, em Campo Grande. A grande oferta pode estar atrelada à dificuldade em encontrar mão de obra qualificada no mercado de trabalho.

Somente neste ano, a Funsat (Fundação Social do Trabalho) já realizou 54 ações. Recentemente, também, a Uniderp reuniu empresas de diferentes segmentos, que juntas estavam oferecendo 2 mil vagas.

Para o diretor-presidente da fundação, Paulo da Silva, mesmo com várias oportunidades, no fim, a conta não fecha.

“A Funsat tem feito um trabalho de aproximação entre um pontencial trabalhador e o empregador. O poder público sempre foi o elo de contato entre um e outro, porém por conta de certos fatores, às vezes, a conta não fecha, porque temos todos os dias de mil a mil e quinhentas vagas abertas no município, mas a conta continua em aberto. As empresas continuam precisando de mão de obra, as pessoas continuam precisando de emprego e essa conta não fecha”, dispara.

De janeiro a junho de 2023, a Funsat encaminhou mais de 12 mil trabalhadores para o mercado de trabalho, somando os atendimentos efetuados na unidade física e nas ações externas. De lá para cá, são mais de 9.600 pessoas em busca de colocação ou retorno ao mercado de trabalho local que foram atendidas na sede da fundação – entre elas, há quase 300 trabalhadores com algum tipo de deficiência. “Neste ano, nós qualificamos mais de 700 pessoas em mais de 20 cursos diferentes para tentar fazer com que elas consigam atingir o nível de emprego. O fator salário, às vezes, também atrapalha um pouco”, completa Paulo.

Na visão do vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, Omar Aukar, um dos tópicos sensíveis quando o assunto são as contratações, é a qualificação dos candidatos. “As pessoas dizem: ‘temos muita dificuldade de conseguir cursos’, mas eu sou conselheiro do Sesc e Senac e uma das coisas que temos tido dificuldade é que, às vezes, temos que abortar cursos interessantíssimos por falta de quórum, mesmo sendo gratuitos. Então, começa a ficar difícil de entender, pois tem oportunidade gratuita e tem gente procurando, no mercado. Então, esse trabalho que a Funtrab está fazendo, no sentido de motivar as pessoas a voltar para o emprego e a procurar emprego, tudo isso ajuda bastante”, esclarece Aukar.

O consultor de desenvolvimento e qualificação profissional, Fábio Luiz, pontua que a desqualificação também parte de uma falta de investimento dos empresários. “Temos uma estrutura empresarial muito voltada a lucro em curto prazo e isso implica em não ter que avaliar colaboradores ou ter que desenvolvê-los. As equipes que despontam hoje são aquelas que mais desempenham no papel de melhorar a qualidade de vida do colaborador. Ao melhorar a qualidade de vida do colaborador, consegue-se, consequentemente, melhorar as condições da empresa, ou seja, dividir para multiplicar”, explica o consultor.

Fábio Luiz também destaca que a falta de qualificação pode ser resultado do interesse do colaborador, que não tem se qualificado para pleitear vagas que lhe interessam. “Por outro lado, é claro que os próprios colaboradores não querem esse investimento neles e não procuram agências para se qualificar. Nós vendemos uma sensação, vendemos um serviço que não tem preço, a sensação de ser bem atendido. Nós não vendemos coisas, vendemos um produto que é transmitido por sensações”, exemplifica o consultor.

Expectativa

Ainda conforme o vice-presidente da Associação Comercial, há uma melhoria nas expectativas de mercado partindo de dois pontos. O primeiro é a redução do desemprego. “O que a gente tem visto é que, mês a mês, está havendo uma redução no índice nacional de desemprego. As contratações estão sendo sempre maiores do que as demissões. Se você tem mais pessoas empregadas, significa que você vai ter mais pessoas com capacidade de consumo, ou seja, aumento de consumo”, disse.

O segundo ponto que ele salienta é sobre a redução da inflação, o que significa mais dinheiro no bolso de todo mundo, segundo Aukar.

“Essa redução de inflação está tendo uma sustentabilidade, que é uma queda do dólar. Então, o dólar tem apresentado, no momento, um valor menor do que o histórico dele dos últimos meses. Dólar menor significa inflação menor e mais dinheiro no bolso de todo mundo. Existe uma expectativa positiva pra que haja redução na taxa de juros agora, em agosto. Esse conjunto de informações para o comércio significa que é hora de investir. E, se é hora de investir, os fornecedores vão entregar mais, vão vender mais e quem está na ponta trabalha a expectativa de vender mais também”, afirma o vice-presidente.

Currículo – cartão de visita

Conforme o levantamento feito pelo Banco Nacional de Empregos, um currículo pode ser eliminado por um recrutador em até 20 segundos, foi o que 45% dos recrutadores afirmaram na pesquisa. A falta de experiência do candidato é apontada como umas das principais causas do descarte imediato do currículo. Outros motivos apontados são os erros de português e falta de especialização na área pretendida.

Segundo a coordenadora do curso de Administração da Faculdade Novoeste, Maria Aparecida Canale, o currículo funciona como um cartão de visitas e tem sua relevância na busca de uma oportunidade profissional. “É nesse documento que recrutadores vão conhecer o candidato, avaliar experiências, habilidades e qualificações. Antes de enviar um currículo, é importante observar o perfil da vaga e tentar antecipar o que o recrutador vai levar em consideração para aquela seleção”, destaca a coordenadora.

Prefeitura abre inscrições para cinco cursos gratuitos de qualificação

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Sejuv (Secretaria Municipal da Juventude), está com inscrições abertas para os cursos de Manicure e Pedicure, Dicção e Oratória, Design de Sobrancelhas, Curso Básico de LinkedIn e Auxiliar Administrativo. Todos os cursos são oferecidos gratuitamente e serão ministrados entre os dias 7 e 11 de agosto, na sede da Sejuv, localizada na rua 25 de Dezembro, 924, 3º andar do Condomínio Marrakech.

De acordo com o secretário da pasta, Maicon Nogueira, são oportunidades para jovens, acima de 15 anos, que queiram se qualificar e melhorar seu currículo. “Todas as semanas, disponibilizamos 60 vagas para cada curso, que são preenchidas rapidamente, por causa da alta demanda.”

Por – Julisandy Ferreira

