Animais também sentem frio! Campanha do agasalho pet busca arrecadar itens de inverno para cães e gatos

Durante esta semana, Mato Grosso do Sul foi atingida por uma frente fria que derrubou as temperaturas. Na madrugada desta quarta-feira (14), Campo Grande amanheceu com chuva e mínima de 7°C e a máxima não deve passar dos 11°C. O que muitos não veem é que os animais também precisam de auxílio durante este período.

Pensando nisso, o Governo do Estado por meio da Vida Animal (Assessoria Especial de Defesa e Proteção da Vida Animal) inicia hoje a “Campanha do Agasalho Pet” com o objetivo de arrecadar itens de inverno para animais de rua ou que estão abrigados em ONGs.

Conforme um dos idealizadores da campanha, Bruno Nóbrega, a ação busca arrecadar camas, cobertores, toalhas, casinhas e até roupinhas de gatos e cachorros.”Temos cadastrados uma média de 60 protetores e ONGs que irão receber as doações. Também vamos levar ajuda para animais que já moram nas ruas”, disse.

Este é o segundo ano da campanha. Em 2022 foram arrecadados pelo menos 200 peças de inverno para os animais e agora a ação visa multiplicar as doações. A campanha irá durar até o fim deste mês, mas as doações seguem livres.

Para quem quiser doar cobertores, tecidos, toalhas, caminhas e até ração precisa ir até o Memorial da Cultura, na rua Fernando Corrêa da Costa, 559 ou no Rádio Clube Cidade, na rua Barão do Rio Branco, 1924.