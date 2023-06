Idosa de 61 anos, morre em colisão entre carro e caminhão na MS-164

Colisão entre veículo de passeio e uma carreta, matou Marta Vera Cormal, de 61 anos, na noite de ontem (13), na MS-164, em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande. Outras duas vítimas que não tiveram suas identidades divulgadas, foram encaminhadas ao hospital e até o momento não há informações sobre o seu estado de saúde.

Segundo o site Porã News, o motorista da carreta de 34 anos, disse que tinha saído de uma empresa e quando foi entrar na rotatória, sentiu o impacto na traseira do caminhão. Ele ainda relatou que acionou o Corpo de Bombeiros e ficou no local até a chegada do socorro.

Os feridos foram encaminhados ao Hospital Regional de Ponta Porã e seguem em observação médica.

