Onda de furtos prejudica iluminação pública e sinaleiros em Ponta Porã

Uma série de furtos vem afetando a cidade de Ponta Porã, colocando em risco a iluminação pública e os conjuntos semafóricos. Os criminosos, que já agiram 15 vezes, desta vez furtaram aproximadamente 300 metros de fios de cobre dos sinaleiros instalados nas Ruas Baltazar Saldanha e Antônio João. Além do prejuízo financeiro estimado em até 40 mil reais, os ladrões ainda danificaram a placa controladora, agravando a situação.

Utilizando uma faca artesanal, os ladrões conseguiram cortar os fios, provocando um curto-circuito na placa controladora do sinaleiro localizado entre essas duas importantes vias da cidade. A população de Ponta Porã tem sido prejudicada por essas ações recorrentes, que afetam diretamente a iluminação pública, deixando áreas importantes da cidade às escuras.

Diante dessa situação preocupante, a Guarda Civil Municipal de Fronteira está intensificando a vigilância nas rotas frequentadas pelos ladrões. A população também é chamada a contribuir, informando quaisquer atitudes suspeitas ao número 153, com garantia de sigilo da informação. É fundamental a colaboração de todos para identificar os meliantes e possibilitar a prisão dos responsáveis por esses furtos.

Um dos furtos ocorreu na esquina da nova Delegacia da Polícia Federal, e a Guarda Civil Municipal entrará em contato com as autoridades da PF para obter possíveis imagens de segurança que possam ajudar na identificação dos criminosos. Além disso, a vizinhança também será procurada, a fim de obter informações e colaborar com as investigações.

Na Avenida Brasil, em frente a um supermercado e próximo a uma guarita do Exército Brasileiro, os ladrões agiram novamente, desta vez levando a fiação dos postes de iluminação pública. Com esse novo episódio, parte importante da artéria principal da cidade ficou novamente às escuras, impactando diretamente a segurança e a mobilidade dos cidadãos.

É urgente a adoção de medidas para coibir esses furtos e garantir a segurança e a iluminação adequada nas vias públicas de Ponta Porã. A população espera ações efetivas das autoridades competentes para combater esses crimes e proteger o patrimônio público, além de assegurar um ambiente seguro e iluminado para todos.

