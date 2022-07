Em casa, Crec joga de olho em vaga antecipada

Time entra em campo neste domingo, e combinação de resultados pode garantir classificação ao mata-mata

Por Luciano Shakihama – Jornal O Estado de MS

O Costa Rica recebe o Iporá-GO, neste domingo (3), às 15h30 (de MS), no Estádio Laertão, pela 12ª e antepenúltima rodada do Brasileiro da Série D. A Cobra do Norte busca a vitória que, a depender de outros resultados deste fim de semana, garante uma das quatro vagas do seu grupo para a segunda fase.

O futebol sul-mato-grossense não passa da primeira fase desde 2018, quando o Novoperário chegou à fase seguinte e foi eliminado justamente pelo Iporá.

Após a vitória por 2 a 1, em Goiás, diante do Grêmio Anápolis, no último dia 25, a equipe iniciou a rodada atual na terceira posição do Grupo 5, com 17 pontos. Se ganhar do Iporá-GO (14 pontos e 3 vitórias), o Crec chegará aos 20 pontos (com 5 vitórias).

Caso o Operário-MT (15 pontos) não perca para o Ceilândia-DF (11), em jogo deste domingo, às 11h, em Várzea Grande, a Cobra do Norte garante pelo menos a quarta e última vaga do G4 do grupo 5. Brasiliense, 28, e Anápolis, 24, já garantiram a classificação.

O confronto com o Iporá será o quarto da equipe sul- -mato-grossense sob o comando de Sandrinho. Ele substituiu Edson Júnior e obteve seu primeiro êxito em Anápolis.

“Efetivamos pelo profissional que é. Tem muitos anos de futebol, pouca experiência como treinador, mas já vem no seu segundo ano como auxiliar técnico, foi treinador da nossa base e a gente acredita no potencial do profissional”, argumentou o presidente do Crec.

Segundo Baird, o agora técnico efetivado conta com o aval do elenco. “Tem a equipe junto (com ele) e a gente acredita que com apoio, com a nossa diretoria, a gente vai chegar na tão sonhada Série C”, disse o dirigente.

Troca de alimento por ingresso

Para incentivar a torcida, o clube realizou campanha em que 1kg de alimento vale uma entrada ao estádio. O valor do bilhete é de R$ 10. Em seu último jogo como mandante, diante do Anápolis-GO, no último dia 19, de acordo com o borderô oficial apenas 197 torcedores pagaram ingresso.

Com a iniciativa, a ideia do Crec é superar o melhor público registrado em seus domínios na Série D, que foi de 424 pagantes, na derrota por 1 a 0 para o líder Brasiliense , em 5 de junho.

“Essa campanha vai ajudar a trazer o torcedor ao Laertão. As coisas não estão fáceis para ninguém. Enfrentamos uma pandemia, agora essa guerra na Ucrânia tem refletido diretamente na nossa economia”, disse o presidente do time, André Baird, à reportagem, quinta-feira, por telefone.

“Isso é uma forma de ajudar o torcedor, de participar de uma forma mais econômica. Em contrapartida, a gente também ajuda famílias que estão passando por necessidades neste momento. É unir o útil ao agradável”, acrescentou. Os alimentos arrecadados serão doados ao FAC (Fundo de Apoio à Comunidade) do município localizado a 264 km de Campo Grande.

Confira mais noticias na edição impressa do Jornal o Estado MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.