Chefe de organização criminosa da Bahia é preso em Bonito

Neste primeiro dia do ano a operação da Polícia Civil e Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros), acabou com a festa de um homem apontado como chefe de uma organização criminosa da Bahia, 38 naos, que mantinha ligação com PCC (Primeiro Comando da Capital).

Os policiais prenderam o homem em uma fazenda de luxo de Bonito,localizada a 295 quilômetros de Campo Grande, na manhã deste domingo (1°).

Foram cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão na casa de alta padrão da cidade. As equipes atuaram em conjunto com a Delegacia Regional de Eunápolis. Haviam três mandados de prisão em aberto contra ele por tráfico de drogas.

Segundo o delegado do Garras, Guilherme Scucuglia Cezar, a polícia da Bahia investigava o líder do crime que atuava em uma organização criminosa da Bahia conhecida como MPA (Mercado do Povo Atitude). Durante a prisão, o acusado estava com um documento falso, motivo do registro do boletim de ocorrência por falsificação de documento público. O acusado foi encaminhado para delegacia de vai ficar à disposição da Justiça.